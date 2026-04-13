Onderzoek: beleggen voor Gen Z nog spannend, maar ze willen wel grip op hun geld

Bijna iedereen uit generatie Z – 91 procent – denkt na over hun financiële toekomst. Toch vinden ze het nog spannend om de stap naar beleggen te maken, omdat ze te weinig kennis hebben en het onzeker vinden. Dat blijkt uit onderzoek van ING onder Gen Z’ers.

Japke Kaastra, hoofd Financiële Gezondheid bij ING Nederland: „Veel jongvolwassenen vinden het belangrijk dat ze sparen en buffers opbouwen, en ze zoeken rust in hun geldzaken. Tegelijkertijd zien we dat ze ook gevoelig zijn voor impulsaankopen, waardoor het moeilijk is om gezonde financiële gewoontes vol te houden. En dat onzekerheid hen tegenhoudt om verder vooruit te kijken. Niet omdat ze het niet belangrijk vinden, maar omdat ze bang zijn om fouten te maken. Financiële gezondheid gaat niet over perfecte keuzes, maar over durven nadenken over wat wel of niet bij je past.”

Waar spaart Gen Z voor?

Goed, de Gen Z’ers van nu (ongeveer 14 tot 29 jaar oud) sparen dus wel én bekommeren zich om hun financiële situatie. Uit het onderzoek van ING blijkt dat deze generatie vooral geld spaart voor dingen op de korte termijn, zoals een vakantie (59 procent), onverwachte uitgaven (52 procent) en om zelfstandig te wonen (51 procent). 72 procent spaart elke maand een vast bedrag.

Stel: je geeft de mensen binnen deze generatie 1000 euro, wat zouden ze er dan mee doen? De helft zou het direct op een spaarrekening zetten, 12 procent zou het beleggen en 29 procent kiest voor een combinatie van de twee. Sparen is voor jongeren een bron van rust, minder stress en financiële zelfstandigheid, geven ze aan in het onderzoek.

Waar in beleggen?

27 procent van de jongeren belegt, bijna de helft van hen doet dat maandelijks met 100 euro of meer. Zo beleggen ze in:

Aandelen (61 procent)

Indextrackers of ETF’s (46 procent)

Crypto’s (39 procent)

Dat doen ze vooral om financiële onafhankelijkheid op te bouwen, voor hun pensioen en om eerder te kunnen stoppen met werken. 44 procent van de jongvolwassenen overweegt te beleggen, maar ziet er ook tegenop. Dat komt vooral door een gebrek aan kennis, niet weten hoe te beginnen en angst om geld te verliezen.

Hoe begin je met beleggen?

Beleggen kan best spannend zijn, als je geen idee hebt hoe te beginnen. Metro legde je eerder, aan de hand van een expert, uit wat je als ‘dummy’ allemaal wil weten over beleggen. Ook doet iemand in De Belegginsrekening van… steeds zijn of haar beleggingsportefeuille uit de doeken.

ING tipt om met een klein bedrag te beginnen en te investeren in een breed gespreid en professioneel beheerd fonds. Emre Susam, directeur Beleggen bij ING Nederland: „We zien dat jongeren wel willen beginnen, maar behoefte hebben aan rust en eenvoud. Door automatisch kleine bedragen te beleggen, bouw je gespreid en stap voor stap aan je financiële toekomst, op een manier die past bij het dagelijks leven.”

