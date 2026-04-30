ECB laat rente ongemoeid ondanks hogere inflatie door Iranoorlog

De Europese Centrale Bank (ECB) vindt het nog niet nodig om in te grijpen vanwege de oplopende inflatie. De beleidsbepalers bij de centrale bank in Frankfurt besloten donderdag de rente in de eurozone opnieuw ongewijzigd te laten.

Vooraf hadden economen al niet gerekend op een rentestap. De ECB zit volgens kenners in een lastig parket omdat het de zorgen over hogere inflatie door de oorlog in het Midden-Oosten moet afwegen tegen de bezorgdheid over afzwakkende economische groei.

De ECB ziet zowel het risico op hogere inflatie als bedreigingen voor economische groei toenemen. „Hoe langer de oorlog duurt en energieprijzen hoog blijven, hoe sterker de verwachte impact op de bredere inflatie en de economie”, schrijft de centrale bank.

Straat van Hormuz

Het belangrijkste rentetarief blijft staan op 2 procent. Centralebankiers hebben al vaker aangegeven dat dit niveau een goed uitgangspunt biedt om later alsnog bij te sturen als ze dat nodig achten. Economen achten de kans wel groot dat de leenkosten later dit jaar alsnog worden opgeschroefd om de groei van de inflatie binnen de perken te houden.

Door de vrijwel volledige afsluiting van de Straat van Hormuz zijn de olie- en gasleveringen uit het Midden-Oosten ernstig verstoord. Hierdoor zijn de brandstofprijzen wereldwijd flink opgelopen, waardoor het leven in algemene zin duurder dreigt te worden.

Eurostat

De inflatie in de eurozone is in april al gestegen naar 3 procent, meldde het Europees statistiekbureau Eurostat eerder op donderdag. Dit drukt op de economie als geheel, bijvoorbeeld omdat consumenten voorzichtiger worden met hun uitgaven.

Volgens ING-econoom Carsten Brzeski geeft de ECB in zijn verklaring over het rentebesluit geen hints over de vervolgstappen. „Het lijkt erop dat de ECB geen haast heeft met het verhogen van de rente”, schrijft hij.

Ook werd bekend dat de economische groei van de eurozone in de eerste drie maanden van 2026 is afgezwakt tot 0,1 procent, na een groei van 0,2 procent in de laatste drie maanden van 2025.

ANP

