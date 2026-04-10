Nieuw leven op komst? Dit betekent het voor je pensioen

Wist je dat een zwangerschap en het krijgen van een kind invloed kan hebben op je pensioen? Er verandert de laatste tijd veel rondom het pensioenstelsel, dus even een opfrisser, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Ouderschapsverlof en de invloed op je pensioen

Veel ouders nemen na de geboorte van hun kind ouderschapsverlof op, ziet pensioenfonds PFZW. Dat is fijn om aan je baby en het leven als ouder te wennen, maar kan invloed hebben op hoeveel pensioen je krijgt. Over de uren die je onbetaald verlof opneemt, bouw je namelijk geen pensioen op.

Sinds 2022 krijgen ouders in het eerste levensjaar van hun kind negen weken ouderschapsverlof die voor 70 procent worden vergoed via het UWV. Of je in die periode pensioen opbouwt, verschilt per cao.

Daarnaast is het voor veel ouders noodzaak – of gewoon fijn – om na de geboorte van hun kind minder te gaan werken. Ook dat beïnvloedt hoeveel pensioen je krijgt nadat je stopt met werken. Je bouwt namelijk op over het aantal uren dat je werkt, dus hoe minder uur, hoe minder je opbouwt.

Zwangerschapsverlof

Goed om te weten: tijdens je zwangerschaps- en bevallingsverlof loopt je pensioenopbouw gewoon door. Omdat dit verlof onder betaald verlof valt, ontvang je salaris en blijven zowel jij als je werkgever pensioenpremie betalen. Je bouwt dus pensioen op zoals je gewend bent, zonder dat je daar iets extra’s voor hoeft te regelen.

