Belegger Luc Kroeze tipt hoe je kwalitatief kunt beleggen: ‘Zodat je net iets vaker gelijk dan ongelijk krijgt’

Volgens belegger, vastgoedinvesteerder en financieel kenner Luc Kroeze (41) kun je beleggen én kwaliteitsbeleggen. Dat laatste is iets waar hij zich in zijn boeken veelvuldig over uitspreekt. Hoewel beleggen ook volgens hem soms gokken blijft, kun je volgens Kroeze ook een net iets meer beredeneerde gok wagen. En er daarmee voor zorgen dat je net iets vaker gelijk krijgt dan ongelijk.

Kroeze legt uit dat het beleggen hem met de paplepel is ingegoten. „Eind jaren 90 tijdens de dot-combubbel, ook wel bekend als de internetzeepbel, mocht ik als kind voor mijn vader de beurskoersen op teletekst in de gaten houden. Dat vond ik razend spannend en toen is mijn fascinatie voor de beurs begonnen. Mijn eerste echte stappen op de beurs zette ik in het rampjaar 2008, vlak voor de financiële crisis. Historisch gezien het slechtst denkbare moment om te beginnen, maar psychologisch gezien misschien wel de beste les die je kunt krijgen in nederigheid.”

In het kort

Luc Kroeze benadrukt het belang van kwaliteitsbeleggen, gericht op bedrijven met sterke kenmerken.

Hij schreef een trilogie over beleggen, waarin hij principes zoals ‘koop goede bedrijven’ en ‘betaal niet te veel’ uitwerkt.

Kroeze waarschuwt voor hypes in de beleggerswereld, zoals Bitcoin en AI-sectoren, die vaak torenhoge verwachtingen scheppen.

Zijn methode helpt beleggers om realistische inschattingen te maken van aandelenwaarden en hype-gedreven koersen kritisch te beoordelen.

Beleggen wordt door hem gezien als meer dan geld verdienen; het biedt inzicht in economieën, producten en mensen.

Kwaliteitsbeleggen

Vanaf zijn 30ste gaat Kroeze zich actief bezighouden met beleggen. „Ik begon in het vastgoed en door de jaren heen is mijn liefde voor de beurs alleen maar gegroeid. Het zwaartepunt van mijn aandacht verschoof daarbij steeds meer richting aandelen.”

Een thema dat de investeerder veelvuldig aanhaalt, is het kwaliteitsbeleggen. „In grote lijnen houdt dat in dat je uitsluitend belegt in aandelen van bedrijven die aan bepaalde kwalitatieve kenmerken voldoen. Sommige daarvan zijn kwantitatief en goed meetbaar, zoals de hoogte van winstmarges, het rendement op kapitaal en de houdbaarheid van de schulden. Andere eigenschappen zijn meer kwalitatief van aard en vergen meer inschatting. Denk aan de sterkte van concurrentievoordeel, de mate van cycliciteit, marktleiderschap en de duurzaamheid van de groei.”

Hij vervolgt: „Als een bedrijf op meerdere van die criteria goed scoort, is de kans groot dat je maken hebt met een aandeel dat je onder de noemer ‘kwaliteit’ kunt scharen.”

Belegger Luc Kroeze over prijs van aandelen

De belegger schreef meerdere boeken, waaronder zijn laatste boek Niet alles wat blinkt is goud, een boek over de eerlijke prijs van aandelen. „Ik ben al jaren gefascineerd door het intrinsiek waarderen van aandelen. Het is een van de weinige financiële activa waarvoor je een fundamentele waarde kunt bepalen, op basis van de stroom aan toekomstige opbrengsten die bedrijven verwachten te realiseren.”

De belegger schrijft ook veel over dit onderwerp op zijn eigen blog. „Gaandeweg merkte ik dat er veel belangstelling voor is. Twee jaar terug besloot ik er een boek over te schrijven. Aangezien er in Vlaanderen en Nederland nog relatief weinig over dit onderwerp te vinden is.”

Volgens Kroeze vertelt de huidige aandelenkoers namelijk maar een deel van het verhaal. „De huidige koers kan gebaseerd zijn op opdrijving of hype. Tegelijkertijd is het mogelijk dat de markt, oftewel alle beleggers samen, juist te lage verwachtingen heeft van een bedrijf. Waardoor de koers te laag ligt.” De investeerder citeert de Amerikaanse zakenman Warren Buffett: „De prijs is wat je betaalt, de waarde is wat je krijgt.” Maar in zijn boek legt de belegger uit hoe je zelf een onderbouwde schatting kunt maken van de intrinsieke waarde van een aandeel. „Zo kun je nagaan of de verwachtingen die in de koers besloten liggen realistisch of juist sterk overdreven zijn.”

Hypes

Er wordt nog weleens gesuggereerd dat beleggen simpelweg gokken is. Maar volgens Kroeze is het ook een ambacht. „Beleggen is in zekere zin wel een kansspel. Het blijft immers een gok op toekomstige bedrijfsprestaties. Maar het verschil is dat je er een beredeneerde gok van kunt maken door aandelen fundamenteel te analyseren. Als je gestructureerd te werk gaat, kun je ervoor zorgen dat je net iets vaker gelijk krijgt dan ongelijk. En dat is uiteindelijk waar succesvol beleggen om draait.”

Volgens de investeerder zijn er eigenlijk altijd wel hypes in de wereld van beleggen. „Als je ver teruggaat, kun je denken aan de tulpenbollenmanie tijdens de Gouden Eeuw. Maar meer recent zijn de internetaandelen, oftewel de bovengenoemde dot-combubbel, in de jaren 90. De waarderingen in beurskoersen raakten toen volledig losgekoppeld van de werkelijkheid.” Maar Kroeze noemt meer van dat soort hypes. „Daarna volgden hypes rond 3D-printing, SPAC’s en Bitcoin. Vandaag zie je opnieuw tekenen van oververhitting in sectoren zoals quantum computing en alles wat ook maar naar AI ruikt. Het probleem is dat zulke hypes vaak gepaard gaan met torenhoge verwachtingen. Als die niet worden waargemaakt, blijven veel beleggers teleurgesteld achter. Precies daar komt de methode uit mijn boek van pas: die helpt je te beoordelen of zulke verwachtingen fundamenteel realistisch zijn en of de huidige beurskoersen ook echt kunnen standhouden.”

Inschatting van de toekomst

Om die kwaliteitsaandelen te vinden, gaat het om het achterhalen van de waarde van een bedrijf. Hoe pak je dat aan? „Als je een bedrijf en zijn aandelen waardeert en een schatting maakt van de opbrengsten, meer specifiek de vrije kasstromen, die het bedrijf gedurende zijn levensduur verwacht te realiseren. Die kasstromen reken je vervolgens, rekening houdend met het risico, terug naar hun waarde vandaag. Dat is in essentie waar bedrijfswaardering om draait.”

Hij vertelt verder: „In theorie is dat eenvoudig, maar in de praktijk bijzonder lastig. Het is immers moeilijk om vandaag een betrouwbare inschatting te maken van wat een bedrijf in de verre toekomst zal presteren. Daardoor kan waardering nooit meer zijn dan een benadering. Toch blijft het een waardevolle oefening en zeker ook een reality check: het helpt je een beter beeld te krijgen van de mogelijke waarde en voorkomt dat je een veel te hoge prijs betaalt voor een aandeel.”

Triologie over beleggen

Kroeze schreef overigens een trilogie over kwaliteitsbeleggen, waar zijn laatste boek het slotstuk van is. Volgens hem kun je in die trilogie alle stappen van het kwaliteitsbeleggen doorlopen. „Voor mij is de Britse fondsbeheerder Terry Smith een belangrijke inspiratiebron geweest.” Smith vat het kwaliteitsbeleggen samen in drie eenvoudige principes:

Koop goede bedrijven. Betaal niet te veel. Doe niets.

„Zo eenvoudig kan het lijken”, vervolgt de belegger. „Maar achter die drie pijlers schuilt natuurlijk meer nuance dan je op het eerste gezicht zou denken. Mijn interpretatie van deze principes heb ik uitgewerkt in mijn drie boeken. Voor de beginnend belegger behandel ik ‘koop goede bedrijven’ in De kunst van het kwaliteitsbeleggen. Meer verdieping vind je in Het Beleggersbrein, waarin ik de psychologie van beleggen en behavioral finance belicht. Daarin komt vooral de ‘doe niets’ aan bod. Niets doen heeft namelijk meer om het lijf dan je zou vermoeden. En de ‘betaal niet te veel’ komt aan bod in mijn laatste boek. Dat maakt de trilogie dus compleet.”

Meer dan alleen geld verdienen

Maar is iedere leek in staat om aan kwaliteitsbeleggen te doen? „Absoluut, al is een zekere interesse in beleggen wel belangrijk. De strategie vraagt namelijk dat je je verdiept in bedrijven, en als je daar helemaal niets mee hebt, zul je er weinig plezier uit halen en het vermoedelijk niet volhouden. Tegelijkertijd is beleggen meer dan alleen rendement maken of geld verdienen. Al doende leer je meer over de economie, de wereld, mensen en producten. Het is een boeiend proces en in principe voor iedereen toegankelijk.”

