AEX opent flink hoger na wapenstilstand, Shell hard onderuit

De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met flinke winst geopend. Beleggers op het Damrak reageerden positief op de wapenstilstand in het Midden-Oosten van twee weken, waardoor de Straat van Hormuz heropend moet worden. De olieprijzen gingen juist hard omlaag. Shell kelderde daardoor bijna 7 procent.

De AEX noteerde in de vroege handel 3,2 procent hoger op 1002,72 punten. De Amerikaanse president Donald Trump schort de aanvallen op Iran voor twee weken op. In ruil daarvoor opent Teheran de Straat van Hormuz voor de scheepvaart. Door die zeestraat wordt veel olie en gas uit het Midden-Oosten vervoerd. De olieprijzen daalden woensdag tot 15 procent door de wapenstilstand.

De MidKap klom 3,7 procent tot 1004,82 punten. Op de beurzen in Parijs en Londen werden winsten tot 4,4 procent op de koersenborden gezet. De DAX in Frankfurt sprong 5,2 procent omhoog.

Onrust oliemarkt

Shell kwam ook met een voorlopige update over het eerste kwartaal. Volgens het bedrijf lagen de resultaten uit de oliehandel fors hoger door de onrust op de oliemarkt. In Londen daalde het Britse BP 8 procent en het Franse TotalEnergies verloor zo’n 6 procent in Parijs.

Staalconcern ArcelorMittal ging aan kop in de AEX met een plus van ruim 12 procent. De chipfondsen Besi, ASMI en ASML stegen tot bijna 9 procent.

Universal omhoog

Muziekbedrijf Universal Music Group (UMG) klom een kleine 2 procent, na de stijging van ruim 11 procent op dinsdag. UMG, met bekende artiesten als Taylor Swift en Harry Styles, heeft het overnamevoorstel van investeringsfonds Pershing Square Holdings van miljardair Bill Ackman ontvangen en bestudeert het bod. Pershing biedt 9,4 miljard euro in contanten en aandelen in een nieuw op te richten fusiebedrijf.

In de MidKap was Air France-KLM een uitblinker met een plus van meer dan 14 procent, geholpen door de fors lagere olieprijzen. Door de oorlog zijn de kerosineprijzen hard gestegen. In Frankfurt won Lufthansa 11 procent en IAG, het moederbedrijf van onder meer British Airways, steeg 9 procent in Londen.

Tankopslagbedrijf Vopak zakte 5 procent bij de middelgrote fondsen. Beleggingsbank Oddo BHF kwam met een adviesverlaging voor Vopak.

ANP

