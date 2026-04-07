Fonds van miljardair Ackman wil Universal Music overnemen

Investeringsfonds Pershing Square Holdings van miljardair Bill Ackman heeft een overnamebod gedaan op Universal Music Group, het concern van platenlabels achter artiesten als Taylor Swift en Billie Eilish. Pershing biedt 9,4 miljard euro in contanten en aandelen in een nieuw op te richten fusiebedrijf.

Ackman, die bekendstaat als activistische belegger, vindt de beurskoers van het muziekconcern te laag. Zijn Pershing Square stelt nu voor om het bedrijf te laten fuseren met een beursgenoteerde holding van de investeerder, om zo een notering aan de beurs in New York te krijgen. Aandeelhouders van Universal Music krijgen als onderdeel van het bod ook aandelen in dat nieuwe fusiebedrijf.

Het totale bod van Pershing Square zou naar schatting van de investeerder neerkomen op 30,40 euro per aandeel. Daarmee wordt het muziekconcern, dat ook Nederlandse artiesten als Kensington en Anouk vertegenwoordigt, gewaardeerd op bijna 56 miljard euro.

ANP

