Zorgpremie kan stijgen naar 215 euro per maand in 2030

De zorgpremie kan oplopen tot 215 euro per maand in 2030, ondanks een verhoging van het verplichte eigen risico. Dat blijkt uit een analyse van vergelijkingswebsite Overstappen.nl, die verschillende scenario’s voor de ontwikkeling van de zorgkosten heeft doorgerekend. Zowel het eigen risico als de premie stijgen de komende jaren stapsgewijs. De gemiddelde zorgpremie ligt momenteel rond de 160 euro per maand.

De zorgkosten blijven stijgen. Deze structurele stijgingen wegen zo zwaar dat een hoger eigen risico niet voldoende is om de kosten te dekken.

Met welk bedrag stijgt het eigen risico?

Het verplichte eigen risico bedraagt dit jaar 385 euro. Het Centraal Planbureau gaat uit van een stijging naar 460 euro in 2027 en uiteindelijk naar 520 euro in 2030.

Hoe hoog wordt de zorgpremie?

De hoogte van de zorgpremie is afhankelijk van meerdere ontwikkelingen in de zorg en van politieke keuzes. Zorgverzekeraars hebben ook invloed op de premieontwikkeling: zij kunnen reserves inzetten of juist aanvullen. De overheid kan daarnaast meer of juist minder belastinggeld gebruiken om premies te dempen.

Omdat de ontwikkeling van de zorgkosten nog onzeker is, rekende Overstappen.nl drie scenario’s door: laag, midden en hoog. In alle scenario’s start de gemiddelde premie in 2026 op 160 euro per maand.

In het meest gunstige scenario komt de premie in 2030 uit op 192,50 euro per maand. In het middenscenario stijgt de premie naar 203,50 euro per maand. In het hoogste scenario loopt de maandelijkse zorgpremie op tot 215 euro.

Waarom blijft de zorgpremie stijgen?

De premiestijging wordt veroorzaakt door meerdere ontwikkelingen, volgens zorgverzekeringsexpert Jeremy Broekman van Overstappen.nl. De zorgvraag neemt toe door de vergrijzing en het toenemende aantal mensen met chronische aandoeningen. Tegelijkertijd kampen veel zorginstellingen met personeelstekorten, waardoor de lonen stijgen.

Daarnaast zorgen nieuwe behandelingen en innovatieve medicijnen voor betere zorg, maar ook voor hogere uitgaven.

Zorg wordt minder toegankelijk voor lage inkomens

De premiestijging heeft met name gevolgen voor mensen met lage inkomens. Zij voelen de stijging direct in hun portemonnee. Hierdoor staat volgens Broekman de toegankelijkheid van de zorg onder druk.

„Ook mensen met een (chronische) ziekte of mentale problemen zijn hiervan de dupe, omdat zij vrijwel altijd het volledige eigen risico betalen om zorg te kunnen gebruiken”, volgens Broekman.

