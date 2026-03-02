Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vrouwen krijgen minder pensioen dan mannen, vanaf dit moment begint het verschil

Er is de laatste tijd veel in het nieuws geweest over het pensioen, laat staan de AOW-leeftijd. Het ging dan met name over de overstap naar het nieuwe stelsel, wat veel werkenden (én mensen die al met pensioen zijn) voordeel oplevert. Maar vrouwen blijven achter. Zij krijgen nog steeds minder pensioen dan mannen.

In aanloop naar Internationale Vrouwendag (8 maart) benadrukt onder meer Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) het belang van gelijke kansen, ook als het gaat om financiële zekerheid voor later. En dat is juist met het nieuwe pensioenstelsel belangrijk.

In de video hierboven zie je een item van Nieuws van de Dag over de versnelde stijging van de AOW-leeftijd die het kabinet wil doorvoeren.

Vrouwen krijgen minder pensioen

Het verschil in pensioen ontstaat niet vlak voordat iemand met pensioen gaat, maar al op het moment dat vrouwen beginnen met werken. In het nieuwe stelsel tellen de eerste werkjaren extra zwaar mee, omdat het pensioen dat in die jaren wordt opgebouwd langer kan groeien. Keuzes die vrouwen vroeg in hun carrière maken, hebben daardoor een blijvend effect op het inkomen later.

Veel vrouwen werken in de eerste jaren van hun carrière minder of stoppen tijdelijk vanwege de zorg voor kinderen of andere naasten. Daardoor bouwen zij minder pensioen op en missen zij groei in juist de jaren die financieel belangrijk zijn. De gevolgen daarvan worden vaak pas zichtbaar op latere leeftijd.

„Waar het in de discussie vooral gaat over het feit dat vrouwen minder werken dan mannen, is het belangrijk om te kijken waarom dat zo is. De deeltijdcultuur voor vrouwen is niet het probleem, maar een gevolg van een systeem dat hen structureel benadeelt”, stelt Kellermann.

Dat komt mede omdat kinderopvang relatief duur is en in weinig gevallen een flexibele oplossing biedt. Daarnaast zijn zorgtaken nog steeds scheef verdeeld (vrouwen nemen vaker taken op zich) en is het combineren van werk en zorg lastig. Veel vrouwen zijn daarom gedwongen om minder uren te werken, of hun loopbaan zelfs tijdelijk te onderbreken. Dat heeft directe gevolgen voor hun salaris én hun pensioen.

Kloof dichten

Wat duidelijk is, is dat de kloof gedicht moet worden. Ook duidelijk: dat gaat niet 1, 2, 3. Dat onderschrijft Kellermann: „Het dichten van de pensioenkloof vraagt om een gezamenlijke inspanning van de overheid, sociale partners, pensioenfondsen en de samenleving zelf.”

Volgens PFZW is Internationale Vrouwendag een goed moment om stil te staan bij financiële zelfstandigheid. Inzicht in je pensioen, het gesprek aangaan over werk en zorg en tijdig keuzes maken kunnen helpen om later sterker te staan. Daarom is de tip: check je pensioen regelmatig en ga met je werkgever en partner in gesprek. Ook is het slim bewust na te denken over je pensioenopbouw.

