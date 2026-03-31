Unilever akkoord over afstoten divisie voor voedingsmiddelen

Unilever heeft een akkoord bereikt over de overname van een groot deel van zijn voedingsmiddelendivisie door de Amerikaanse branchegenoot McCormick. Dat bevestigen de bedrijven. Het gaat om een deal in aandelen en contanten.

De voedingsmiddelendivisie van Unilever, bekend van merken als Knorr en Calvé, fuseert bij de deal met McCormick, dat bekendstaat om zijn kruidenmengsels en sauzen. Het is de bedoeling dat Unilever en zijn aandeelhouders samen 65 procent van het fusiebedrijf in handen krijgen. Unilever ontvangt ook een geldbedrag van 15,7 miljard dollar (13,7 miljard euro).

De voedingsmiddelendivisie van Unilever heeft een sterke band met Nederland. Het onderdeel is hier formeel gevestigd en heeft zijn hoofdkantoor in Rotterdam. Het gefuseerde bedrijf blijft McCormick heten en behoudt zijn „wereldwijde” hoofdkantoor in de Amerikaanse plaats Hunt Valley in de staat Maryland. Het „internationale” hoofdkantoor komt in Nederland. McCormick meldt dat het fusiebedrijf een „substantiële aanwezigheid” in Nederland houdt.

ANP

