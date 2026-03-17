Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Spaarrente schiet omhoog: ‘Bijzondere verhoging’

De spaarrente maakt een sprong. De hoogste spaarrente op een vrij opneembare spaarrekening schoot gisteren naar 2,5 procent. Daarmee gaat de hoogste spaarrente ineens met bijna een half procent omhoog.

Dat is de grootste verhoging in het afgelopen jaar, stelt spaarrentevergelijker Geld.nl. De laatste keer dat de spaarrente op 2,5 procent stond, is exact één jaar geleden.

Duitse bank achter verhoging

Het Duitse Scalable Capital is de bank achter de verhoging. Zij schroefde haar spaarrente op van 2 procent naar 2,5 procent. Omdat de bank de rente maandelijks uitkeert, ligt de effectieve rente door het rente-op-rente effect nog iets hoger: op 2,52 procent.

Julius Weller, VP Broker bij Scalable, zegt een rente te willen bieden die gelijk is aan of hoger ligt dan de depositorente van de Europese Centrale Bank. „We zien meer banken hun spaarrentes verhogen, maar een verhoging van 25 procent in één keer, is wel bijzonder”, zegt spaarexpert Sieto de Vries.

Hoogste spaarrente maandenlang 2 procent

Maandenlang hing de hoogste spaarrente op sparen zonder voorwaarden rond de 2 procent. Belangrijke oorzaak achter die stagnatie is de Europese Centrale Bank, die haar beleidsrente al sinds juni 2025 op 2 procent hangt.

Toch hing de verhoging volgens De Vries al in de lucht. „Naast de ECB-rente, spelen ook andere factoren een rol bij het bepalen van de spaarrente. Wij zitten in Nederland op een enorme berg spaargeld. Nederlandse huishoudens hebben samen 644 miljard aan tegoeden op betaal- en spaarrekeningen, het hoogste bedrag ooit in de Nederlandse geschiedenis. Dat maakt ons heel aantrekkelijk voor banken die meer spaargeld willen aantrekken. En dus zien we de spaarrente in Nederland oplopen.”

Lage spaarrente in Nederland

Nederlandse spaarders zijn van oudsher loyaal aan hun huisbank. Het overgrote deel spaart bij één van de drie grootbanken: ABN AMRO, ING en Rabobank. Daar ontvangen consumenten op een vrij opneembare spaarrekening nu spaarrentes van 1,25 procent tot 1,40 procent.

De lage rentes bij de Nederlandse grootbanken zijn al langer voer voor discussie. Maar De Vries ziet inmiddels steeds meer Nederlanders hun spaargeld buiten hun huisbank onderbrengen. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is het Nederlandse spaartegoed in het buitenland bijna verdubbeld. Ook stunten kleinere banken in Nederland met rentes tot 2,8 procent.

💶 Waarom zijn de Nederlandse spaarrentes zo laag? De Autoriteit Consument & Markt stelde in 2024 een gebrek aan concurrentie op de Nederlandse spaarmarkt vast. ACM noemt het effect vergelijkbaar met het effect dat optreedt zodra er sprake is van kartelvorming: een aantal grootmachten die samen de touwtjes in handen hebben. ING, Rabobank en ABN Amro zijn zó dominant, dat er weinig reden is om de spaarrente te verhogen.

Donderdag komt de ECB met een nieuw rentebesluit. Door de geopolitieke onrust vanwege de oorlog in het Midden-Oosten en het risico op een oplopende inflatie als gevolg daarvan, is de verwachting dat de ECB de rente op termijn mogelijk weer verhoogt. Maar De Vries gaat ervanuit dat de ECB de rente donderdag nog op 2 procent houdt. „Omdat de situatie nog te pril is om het effect ervan op de lange termijn goed in te kunnen schatten. Maar als de onrust blijft en de inflatie weer oploopt, zal de ECB wel moeten ingrijpen. Op het moment dat de ECB een renteverhoging doorvoert, zien wij dat de volgende dag al doorwerken in de spaarrentes van banken in onze vergelijking.”

Reacties