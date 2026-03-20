Ruim helft van Gen Z door druk van sociale media in de schulden

Hoe je omgaat met geld, leren de meeste mensen (hopelijk) van hun ouders. Toch spelen sociale media een steeds grotere rol in de levens van jongeren, óók als het gaat om hun portemonnee. 21 procent van de Nederlandse consumenten zegt dat de invloed van social media hen zelfs in de schulden heeft gebracht. Onder generatie Z loopt dat aandeel op tot 65 procent.

In Metro’s rubriek Geld maakt (niet) gelukkig spreken we elke week met een lezer die laat weten hoe hij of zij is opgegroeid met geld. Ook daaruit blijkt hoe uiteenlopend de financiële opvoeding kan zijn. Het onderzoek over schulden door social media komt uit het European Consumer Payment Report van Intrum en is gebaseerd op een enquête onder ruim 20.000 consumenten in 20 Europese landen, waarvan 1.000 in Nederland.

Schulden door social media

Ondanks dat een deel dus schulden heeft door social media, worden consumenten wel kritischer. Twee jaar geleden gaf een groter deel van de consumenten aan dat ze vaak spontane online aankopen deden. In Nederland ligt dat percentage nu op 26 procent. En ook de ‘betaal later‘-optie daalt in populariteit: in 2024 koos 40 procent voor die betaalwijze, in 2025 ging het om 28 procent.

Maar de invloed van sociale media blijft onverminderd groot. Door continu de levensstijl van anderen te zien – en vaak alleen de succesvolle momenten – raken mensen in de schulden. De druk om mee te gaan in de stroom, is groot. Onder Gen Z’ers is dat vooral een probleem: 65 procent van hen heeft schulden door sociale media. Tweederde van de consumenten vindt dat sociale media onrealistische financiële verwachtingen creëren. Opvallend is dat juist een kwart van de boomers aangeeft dat financieel advies van influencers op sociale media hun financiële situatie heeft verslechterd.

Weinig kennis over omgaan met geld

Of je financieel kwetsbaar bent, ligt allang niet meer alleen aan hoeveel je verdient. Hoe je bent opgevoed rond geld en hoeveel je ervan weet, speelt sterk mee. Van de mensen die deel uitmaken van de financieel meest kwetsbare groep, groeide bijna de helft op in een huishouden waar geld ruzie of stress veroorzaakt. Binnen die groep zegt 15 procent goede financiële uitleg van hun ouders te hebben gekregen.

En op school? Daar leerden mensen uit de financieel kwetsbare groep niet veel over hoe om te gaan met geld. Slechts 8 procent van hen geeft aan onderwezen te zijn over geld. „Schulden ontstaan zelden door één aankoop”, zegt Michiel Dietz, Market Director van Intrum Nederland. „En wie weinig financiële basis meekrijgt thuis of op school, is gevoeliger voor druk van buitenaf.”

Wel zoeken jongeren steeds vaker financiële hulp, met name digitaal. 62 procent van de Gen Z’ers gebruikt kunstmatige intelligentie om financiële voorwaarden en begrippen te kunnen begrijpen. „Het lijkt erop dat kunstmatige intelligentie deels het gat vult dat financiële educatie heeft achtergelaten. Dat helpt bij het begrijpen van ingewikkelde voorwaarden. Tegelijk schuilt daarin een risico”, zegt Dietz. „Wie te veel vertrouwt op AI-hulpmiddelen, bouwt minder eigen financieel inzicht op. Daarnaast maken deze modellen soms fouten. Dat maakt consumenten op termijn kwetsbaarder.”

