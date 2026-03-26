Overheid geeft meer uit dan er binnenkomt: tekort loopt op tot 19 miljard euro

De Nederlandse overheid gaf in 2025 flink meer uit dan er binnenkwam. Onderaan de streep bleef er een gat van 19 miljard euro over. En dat terwijl de inkomsten juist ook stegen.

Volgens nieuwe, voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam het totale uitgavenbedrag uit op 529 miljard euro, tegenover 510 miljard euro aan inkomsten. Het overheidstekort stijgt daarmee naar 1,6 procent van de economie, ruim twee keer zo hoog als een jaar eerder.

Meer geld naar zorg, uitkeringen en defensie

Waar gaat al dat geld naartoe? Bijna de helft van de overheidsuitgaven bestaat uit zorg en sociale uitkeringen. Alleen al die posten namen met 14 miljard euro toe.

Ook de overheid zelf werd duurder: er ging 7 miljard euro extra naar personeel. Daarnaast viel een andere stijging op: de uitgaven aan het buitenland schoten met bijna 40 procent omhoog naar 18 miljard euro. Daaronder vallen onder meer bijdragen aan de Europese Unie, ontwikkelingshulp en steun aan Oekraïne.

Verder werd er meer geïnvesteerd, bijvoorbeeld in militair materieel. Die investeringen stegen met 4 miljard euro.

Belastingen leveren meer op, maar niet genoeg

Aan de inkomstenkant kwam er juist ook meer geld binnen. De overheid ontving in totaal 22 miljard euro extra, vooral via belastingen en premies.

De grootste bijdragen kwamen van btw, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Vooral die laatste viel op met een stijging van 10 procent. Ook werkgevers- en zorgpremies leverden samen 7 miljard euro extra op.

Opvallend: de inkomsten uit erf- en schenkbelasting en overdrachtsbelasting stegen stevig, terwijl de opbrengst uit tabaksaccijnzen juist met 15 procent daalde.

Schuld stijgt naar 524 miljard euro

Door het tekort én extra leningen liep de staatsschuld verder op. Eind 2025 stond die op 524 miljard euro, een stijging van 32 miljard ten opzichte van een jaar eerder. Omgerekend is dat ongeveer 1800 euro extra schuld per Nederlander.

Een deel van die stijging komt door leningen, bijvoorbeeld 12 miljard euro aan staatsbedrijf Tennet voor het elektriciteitsnet. Zulke financiële constructies tellen niet mee in het tekort, maar verhogen wel de totale schuld.

Nog binnen Europese regels, maar trend valt op

Ondanks het oplopende tekort blijft Nederland nog ruim binnen de Europese norm van maximaal 3 procent. Toch valt vooral de richting op: na jaren van relatief lage tekorten loopt het verschil tussen inkomsten en uitgaven weer op.

En dat betekent simpel gezegd: de overheid geeft steeds meer uit, maar kan dat tempo voorlopig niet bijbenen met wat er binnenkomt.

