Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Steven (40) kreeg een mail dat er expliciete foto’s van hem online stonden: ‘In no time was er 2500 euro afgeschreven’

Eén appje van ‘de bank’, een te goed om waar te zijn-deal of een charmante klusjesman met gladde praatjes: tegenwoordig is alles mogelijk. In Opgelicht spreekt Metro lezers die zijn opgelicht, zodat dat jou hopelijk niet overkomt. Vandaag vertelt Steven hoe hij werd opgelicht via een mail over privéfoto’s. Danielle Heesbeen van Happy met Geld geeft tips.

Steven (40): „Het begon met een mail die mijn hart meteen een slag deed overslaan. Er stond in hoofdletters: ‘Uw privéfoto’s zijn openbaar geplaatst’. Ik was op dat moment aan het daten en had wat pikante foto’s van mezelf gemaakt, die in een apart mapje op mijn telefoon stonden. Het idee dat die foto’s online stonden, maakte me meteen doodsbang. Mijn handen trilden terwijl ik de mail bekeek.

In paniek

Er zat een link in de mail, met de boodschap dat ik erop moest klikken om te zien welke foto’s precies online stonden. Ik was volledig in paniek en dacht: ik moet gewoon weten wat er aan de hand is. Zonder echt na te denken klikte ik op de link. Achteraf besef ik dat dit de grootste fout ooit was.

Binnen een uur was er 2500 euro van mijn rekening afgeschreven. Daarnaast was mijn Instagram-account overgenomen. Verschillende mensen ontvingen gekke berichten uit mijn naam en er verscheen zelfs een gekke post op mijn profiel. En dat was nog niet alles: mijn Facebook-account werd ook helemaal verwijderd. Alles leek in één klap te verdwijnen en het voelde alsof iemand mijn hele digitale leven had gekaapt.

Eén klik maakte alles kapot

De paniek sloeg volledig toe. Ik wist niet waar te beginnen. Mijn eerste gedachte was: hoe kan dit? Ik had nooit verwacht dat één klik alles kapot kon maken. Het besef maakte me letterlijk slap van angst.

Die nacht kon ik nauwelijks slapen. Ik droomde dat al mijn geld werd weggesluisd en dat al mijn accounts voorgoed waren overgenomen. De volgende ochtend probeerde ik mezelf te herpakken. Ik nam contact op met mijn bank, maar het geld was al weg en het was nog niet zeker of het terug te halen was. Ondertussen probeerde ik mijn accounts terug te krijgen.

Uiteindelijk kreeg ik mijn accounts op social media terug, maar die 2500 euro heb ik nooit teruggezien. Het gevoel van angst en machteloosheid blijft, zelfs maanden later nog. Elke keer als ik een e-mail krijg van een onbekende afzender, voel ik dat gevoel weer even terugkomen.”

Tips van Danielle van Happy met Geld

Danielle Heesbeen van Happy met Geld is goed onderlegd in geldzaken en deelt wat tips:

„Wat Steven overkwam, kan iedereen overkomen. Echt iedereen. Online oplichting is inmiddels een miljardenindustrie. Oplichters spelen in op angst. Angst beïnvloedt direct je denkvermogen. Je hoofd schiet in de hoogste versnelling, waardoor je juist minder helder nadenkt.

Steven leest: ‘Uw privéfoto’s zijn openbaar geplaatst’. Zijn hartslag gaat omhoog. Hij ziet al voor zich wie die foto’s kunnen zien, hij voelt schaamte en hij voelt haast. En dus klikt hij. Dat is precies het moment waarop het misgaat.

Wat werkt wel?

Wat wél werkt? Wacht negen seconden.

Dat klinkt klein en simpel. En dat is het ook. Het is het verschil tussen reageren en nadenken. Voel je paniek of urgentie bij een bericht? Leg je telefoon neer. Tel rustig tot negen. Bel iemand en lees hardop voor wat er in die mail staat. Door het uit te spreken hoor je zelf hoe vreemd het klinkt. En je hebt iemand naast je die zonder jouw paniek kan meedenken.

Klik nooit

Klik nooit op links in mails over ‘gelekte’ foto’s, dreigingen, niet ontvangen pakketjes, nog te betalen of juist te ontvangen bedragen of zogenaamd geblokkeerde accounts. Sluit de mail. Ga zelf naar de officiële website via je browser of open je eigen bankapp.

Gaat het toch mis? Bel direct je bank en doe aangifte via politie.nl. Wacht geen uren. Elke minuut telt. Hoe sneller je handelt, hoe groter de kans dat je geld nog terugkrijgt. Eén klik kostte Steven 2500 euro. Negen seconden hadden dat misschien voorkomen.”

Danielle Heesbeen van Happy met Geld helpt mensen van geldstress naar financiële rust. Met ruim twintig jaar ervaring in geldzaken weet ze dat oplichting niet alleen je bankrekening raakt, maar vooral je vertrouwen. Via praktische programma’s en persoonlijke begeleiding laat ze zien dat grip op geld helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn en dat geld juist leuk mag zijn, zoals het hoort. Volg haar ook op Instagram en Facebook.

Meer verhalen in de rubriek Opgelicht lezen? Deze artikelen waren favoriet bij onze lezers:

Meld je aan voor Opgelicht Wil je ook (anoniem) meedoen aan Opgelicht van Metro en jouw verhaal delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties