Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit doet de oorlog in het Midden-Oosten met je portemonnee

De oorlog in het Midden-Oosten heeft gevolgen voor de portemonnee van de Nederlander. De doorsnee energierekening kan boven de 300 euro uitkomen en de benzineprijs kan, als het doemscenario uitkomt, ruim boven de 3 euro per liter stijgen.

Dat meldt De Telegraaf op basis van een doorrekening van RaboResearch. Hierboven zie je beelden van een Amerikaanse aanval op Iran.

Gevolgen van oorlog op de portemonnee

De situatie in het Midden-Oosten is in razend tempo geëscaleerd na grootschalige aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran. Daarbij is de Iraanse opperste leider Ali Khamenei om het leven gekomen. Teheran heeft inmiddels hard teruggeslagen met raketten en drones in de hele regio.

Zelfs als er dit weekend onderhandeld gaat worden, dan werken de hogere olie- en gasprijs volgens de Rabobank alsnog langere tijd door. Eerst rekende de bank op een inflatie van 2,4 procent, nu is dat opgelopen naar 2,7 procent.

De gasprijs ging de afgelopen dagen door het dak. De Rabobank denkt dat het zo’n drie maanden duurt voordat dat zich doorvertaalt in een hogere rekening. De doorsnee energierekening gaat dan van 200 naar 250 euro.

🔋 Vast contract tijdelijk niet mogelijk Energieleveranciers Vattenfall en Eneco hebben de mogelijkheden om een vast contract af te sluiten tijdelijk beperkt. Dat melden de bedrijven na berichtgeving in verschillende media. Vanwege de oorlog in het Midden-Oosten is de gasprijs flink gestegen, waardoor energie inkopen duurder is geworden.

Slechtste scernario

De verwachting is dat nu dat olie en gas tijdelijk duurder zijn, omdat een deel van de productie in het Midden-Oosten stilligt en transport via de straat van Hormuz nagenoeg onmogelijk is. Daar moet meer dan een vijfde van de olie en het vloeibar gas uit de wereld langs. Maar mocht de straat van Hormuz volledig afgesloten raken, dan schiet de inflatie boven de 3 procent. De benzineprijs gaat dan richting de 2,50 euro en een gemiddelde energierekening komt uit op circa 325 euro.

In het allerzwartste scenario is er zelfs een inflatie van 5 procent. De energierekening voor een doorsnee huishouden kan dan oplopen tot bijna 450 euro per maand. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van vóór de oorlog. De benzineprijs gaat dan over de 3 euro per liter heen. Maar de onderzoekers van RaboResearch verwachten nu nog niet dat het zover zal komen. De situatie is ook nog niet vergelijkbaar met de energiecrisis in 2022, na de Russische inval in Oekraïne. De gasprijs was toen veel hoger en veel landen waren in paniek.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties