Olieprijs koerst af op grootste weekstijging sinds 2022

De olieprijs is sinds het uitbreken van de Amerikaans-Israëlische oorlog met Iran met ongeveer 17 procent gestegen. Dat is de grootste prijsstijging in een week sinds 2022, toen de energiemarkten werden opgeschud door de Russische inval in Oekraïne.

Voor een vat Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, moet nu meer dan 85 dollar worden betaald, 17 procent meer dan voor de luchtaanvallen op Iran die op 28 februari begonnen. De prijs van Amerikaanse olie, West Texas Intermediate (WTI), staat op meer dan 80 dollar per vat (van 159 liter).

De prijzen aan de pomp in Nederland zijn deze week ook flink gestegen. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers staat de gemiddelde adviesprijs voor een liter Euro95 nu op 2,365 euro. Diesel is zelfs iets duurder dan benzine. De adviesprijs voor een liter diesel, die vaak langs de snelweg wordt gevraagd, is nu 2,366 euro.

Recordniveaus

De brandstofprijzen naderen daarmee de recordniveaus van 2022. Destijds lag de adviesprijs van benzine boven de 2,50 euro per liter.

In de week voor het uitbreken van de oorlog bedroeg de landelijke adviesprijs voor een liter benzine nog 2,285 euro. Dat was al het hoogste niveau sinds september 2023. Voor diesel bedroeg de adviesprijs 2,080 euro, het hoogste niveau sinds oktober 2023.

De economen van Rabobank waarschuwden eerder deze week al dat de oorlog in het Midden-Oosten Nederlanders hard in de portemonnee kan raken. In het ongunstigste onderzochte scenario voorzien de Rabo-economen een piek van de benzineprijs van rond de 3 euro per liter. Dat is volgens hen mogelijk als belangrijke energie-infrastructuur in Qatar en Saudi-Arabië wordt vernietigd. De olieprijzen stijgen dan richting 150 dollar per vat.

