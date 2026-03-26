Pinpas raakt uit beeld: mobiel betalen voor het eerst groter dan met kaart

Makkelijk is het ook hè? Tegenwoordig kun je vrijwel overal betalen met je smartphone óf zelfs met je smartwatch. Nederlanders doen dat dan ook volop: vorig jaar waren bijna 6 van de 10 Nederlandse pinbetalingen zonder kaart. In 2024 ging dat nog om 4 op de 10 betalingen.

Voor het eerst ligt het aantal contactloze betalingen zonder pinpas daarmee hoger dan het aantal mét kaart, blijkt uit cijfers van Betaalvereniging Nederland.

Meeste pinbetalingen vinden plaats in de supermarkt

In totaal werd er vorig jaar 5,83 miljard keer gepind bij winkels en andere toonbankinstellingen. Samen goed voor 150 miljard euro aan uitgaven. Het aantal transacties steeg met 1,2 procent ten opzichte van een jaar eerder, terwijl de totale omzet met 2,2 procent toenam.

De meeste pinbetalingen vinden nog altijd plaats in de supermarkt: ruim een derde van het totaal. De horeca is goed voor ongeveer 1 op de 7 transacties.

Fysieke kaart steeds minder gebruikt

De traditionele manier van betalen, het insteken van de pas, raakt verder uit beeld. In minder dan 5 procent van de betalingen werd de pas nog gebruikt, tegenover ruim 6 procent in 2024.

Toch kiezen consumenten bij hogere bedragen nog regelmatig voor deze methode. Hoewel contactloos betalen technisch gezien bij vrijwel elk bedrag mogelijk is, moet bij bedragen boven de 50 euro altijd een pincode worden ingevoerd.

Gen Z zegt portemonnee gedag Bijna een derde van Gen Z, 13- tot 28-jarigen, heeft de fysieke portemonnee inmiddels definitief afgeschreven. Dat schreef Metro vorig jaar al. Ze shoppen liever via Instagram dan via een webshop en betalen snel met hun telefoon. Merken moeten flink aan de bak om Gen Z aan zich te binden. Flexibiliteit is daarbij belangrijk: 51 procent is loyaler aan winkels waar je online kunt bestellen en offline kunt retourneren. En 41 procent waardeert het als uitverkochte producten eenvoudig nabesteld kunnen worden.

Grote verschillen in bedragen

Dat zie je ook terug in de gemiddelde uitgaven. Met een ingestoken pas rekenen Nederlanders gemiddeld ruim 51 euro af. Bij contactloos betalen (met pas of mobiel) ligt dat bedrag rond de 25 euro.

Bij autobedrijven zijn de verschillen nog groter. Daar wordt gemiddeld bijna 702 euro afgerekend met een ingestoken pas, terwijl contactloos betalen daar gemiddeld op zo’n 94 euro uitkomt.

Met cash betalen moet een optie blijven

Als het aan de overheid ligt, verdwijnt pin only vanaf 2027 wél. Het moet mogelijk zijn om ook altijd met contant geld te betalen. Nieuws van de Dag ging eind vorig jaar de straat op om eens te horen wat klanten en ondernemers daarvan vinden. Het resultaat zie je hierboven.

