Alweer minder vertrouwen in de economie: consument vermijdt grote aankopen

Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Alweer minder vertrouwen in de economie: Nederlanders vermijden grote aankopen

Twijfel je over het doen van een grote aankoop of merk je dat prijzen lijken te schommelen? Dat kan te maken hebben met het consumentenvertrouwen. In maart is dit verder gedaald, volgens het CBS gaat het om de grootste daling in vier jaar.

Vooral het oordeel over de economie is verslechterd, en veel mensen vinden dit nu geen goed moment voor grote uitgaven. Het vertrouwen van consumenten daalde in maart van -24 naar -30, constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Negatief over de economie

Wat dat precies betekent: het statistiekbureau meet het consumentenvertrouwen elke maand op basis van vragen. Een score van 100 betekent dat alle consumenten positief zijn en een score van -100 betekent dat alle consumenten negatief zijn, schrijft NU.nl.

„Met -30 ligt het consumentenvertrouwen in maart onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (-11)”, schrijft het CBS. In januari 2000 bereikte het vertrouwen de hoogste stand ooit (36) en in september en oktober 2022 de laagste stand ooit (-59). In 2022 speelde een energiecrisis als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne.

Sombere consumenten

Waar ligt dat dan vooral aan? Consumenten zijn vooral somberder over de economische situatie in de komende twaalf maanden. Maar ook het oordeel over de afgelopen twaalf maanden is verslechterd.

Onder meer de stijgende energieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Dagelijks is er nieuws over stijgende prijzen. Er wordt gehoopt op een snelle oplossing voor de Iranoorlog, maar voorlopig lijkt de situatie vooral te escaleren.

In Nederland merken consumenten deze energiecrisis aan de pomp, waar de adviesprijzen voor diesel en benzine tot recordhoogtes zijn opgelopen. Ook dreigen de energierekeningen van Nederlanders op te lopen door een flinke toename van de gasprijzen. Mogelijk worden komende tijd ook andere producten duurder, als bedrijven de hogere energieprijzen doorrekenen in hun producten en diensten, schrijft BNR als verklaring.

Grote aankopen doen

Consumenten vinden het een slecht moment om grote aankopen te doen, constateert het CBS verder. De koopbereidheid daalde en het oordeel over de eigen financiële situatie verslechterde. Het verloop van het consumentenvertrouwen is te zien in onderstaande grafiek.

Vorig jaar september schreef Metro al over het dalende vertrouwen in de economie, die was toen al ‘historisch laag’. Maar de vertrouwensgraadmeter van het CBS laat in maart de grootste daling zien in bijna vier jaar.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:







Vorige Volgende

Reacties