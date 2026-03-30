Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Lonen stijgen hard in 2026: dit is wie het meeste verdient

De lonen in het Nederlandse mkb zijn in het eerste kwartaal van 2026 opvallend hard gestegen. Zo hard zelfs, dat het gaat om de sterkste stijging in jaren.

Werknemers verdienen nu mediaan 3612 euro per maand. Dat is een plus van 3,2 procent ten opzichte van eind vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van Van Spaendonck.

Lonen sneller gestegen dan het minimumloon

Uit de cijfers van Van Spaendonck blijkt dat de lonen in het mkb sneller zijn gestegen dan het minimumloon, dat met 2,6 procent toenam tot 2569 euro. Volgens de onderzoekers laat dit zien dat salarissen in het mkb breder aan het groeien zijn.

Werknemers met een cao profiteren het meest

Werknemers die een cao hebben, profiteren op dit moment het meest. Hun loon steeg met 3,78 procent, tegenover 2,6 procent bij bedrijven zonder cao.

Maar wist je dat werknemers zonder cao toch altijd nog meer verdienen? Met cao verdienen werknemers 3512 euro, zonder cao komt hier bijna 500 euro bovenop. Deze groep werknemers verdient namelijk 4000 euro bruto per maand.

Op langere termijn lijkt er wel een inhaalslag gaande. Sinds 2018 zijn cao-lonen harder gestegen dan lonen buiten cao’s.

Verschillen tussen mannen en vrouwen nemen verder af

Verder nemen de verschillende tussen mannen en vrouwen verder af. Vrouwen verdienen nu gemiddeld 3416 euro, tegenover 3771 euro voor mannen.

Van Spaendonck wijdt dit verschil deels aan factoren als het aantal gewerkte uren, de functie en de werkervaring. Na correctie blijft er nog een klein verschil van 1,2 procent over.

Grote verschillen per baan

Niet iedereen profiteert evenveel van de loonstijging. Sommige beroepen springen eruit, zoals: internationale chauffeurs (13,4 procent), fiscalisten (12,6 procent) en productontwikkelaars (11,3 procent).

Ook in sommige sectoren met cao zijn flinke stijgingen te zien, bijvoorbeeld in de landbouw en culturele sector.

Lonen verschillen per regio

Maar in welke regio verdien je dan het meest? In Utrecht liggen de salarissen het hoogst, gevolgd door Noord-Holland en Zuid-Holland. In Groningen en Zeeland liggen de lonen het laagst.

De sterkste groei werd gemeten in Friesland, terwijl Flevoland achterblijft.

Lonen stijgen, maar verschillen blijven

De cijfers laten zien dat de lonen in Nederland stevig blijven stijgen, vooral binnen het mkb. Tegelijkertijd blijven verschillen bestaan, tussen sectoren, regio’s en type contract.

Voor werknemers betekent dat: de kans op een hoger salaris groeit, maar waar je werkt en wat je doet, maakt nog altijd een groot verschil.

Reacties