Liesbeth (66) verloor 3300 euro aan een ‘Microsoft-medewerker’: ‘Ik gaf hem toegang tot mijn laptop’

Eén appje van ‘de bank’, een te goed om waar te zijn-deal of een charmante klusjesman met gladde praatjes: tegenwoordig is alles mogelijk. In Opgelicht spreekt Metro lezers die zijn opgelicht, zodat dat jou hopelijk niet overkomt. Deze week vertelt Liesbeth van Beek (66) hoe ze 3300 euro verloor aan een ‘Microsoft-medewerker’. Marianne Bendixen van Geld101 geeft tips.

Liesbeth (66): „Ik had al maanden gedoe met mijn laptop. Dan maakte hij geen verbinding met internet, dan liep hij ineens vast terwijl ik net een mail aan het typen was. Ik werd er zó moe van. Online had ik meerdere keren klachten ingediend en aangegeven dat mijn laptop niet goed werkte. Ik was echt op zoek naar hulp. Dus toen ik werd gebeld door iemand die zich voorstelde als Jonas van Microsoft, was ik eigenlijk opgelucht. Eindelijk iemand die me zou helpen. Hij vertelde dat hij de melding had gezien in het systeem en dat hij me ging helpen.

Hulp van Microsoft via telefoon

Aan het begin van het gesprek gaf hij me twee opties: of ik kon langskomen op het kantoor van Microsoft in Amsterdam, of we konden het telefonisch oplossen. Amsterdam was voor mij veel te ver, dus ik koos voor hulp via de telefoon. Dat was prima, alles gaat tegenwoordig telefonisch of online.

Ik moest hem wat van mijn gegevens geven en op een paar ‘Microsoft-linkjes’ klikken. Zo kreeg hij op afstand toegang tot mijn laptop. Ik zag mijn muis bewegen zonder dat ik iets deed. Hij klikte van alles aan, opende schermen die ik niet kende. Ik snapte er weinig van, maar hij zei dat hij mijn systeem opschoonde en beveiligde. Hij was nog wel even bezig, zei hij, dus ik ging ondertussen rustig koffie zetten.

En eerlijk is eerlijk: daarna werkte mijn laptop sneller. Hij had geen vastlopers meer en het internet deed het weer. Ik was oprecht blij. Ik bedankte hem uitgebreid. Jonas zei dat ik een rekening per post zou ontvangen voor de servicekosten. Dat vond ik prima. Ik dacht alleen maar: wat fijn dat dit eindelijk is opgelost.

Toegang tot alles gekregen

Wat ik niet wist, was dat hij mijn laptop helemaal niet had gerepareerd. Hij had toegang gekregen tot mijn bestanden, al mijn opgeslagen wachtwoorden en websites waarop ik automatisch was ingelogd, waaronder mijn bank. Twee dagen later logde ik in op mijn bankrekening. Ik dacht dat ik niet goed werd. Er was 3300 euro afgeschreven. In meerdere bedragen, naar buitenlandse rekeningen. Ik voelde letterlijk mijn benen slap worden.

Ik heb meteen de bank gebeld en aangifte gedaan, maar ze konden niet veel voor mij betekenen: het geld was weg. De laptop die zogenaamd was opgeschoond, moest volledig worden nagekeken. Toch vertrouwde ik het niet meer, dus heb ik een nieuwe moeten kopen.

Het ergste vind ik nog dat ik zó blij was met deze medewerker van Microsoft. Dat ik dacht: wat een aardige man, wat fijn dat hij me helpt. Ik had nooit gedacht dat ik hierin zou trappen. Maar als je al maanden met een probleem zit en iemand biedt eindelijk een oplossing, dan wil je dat gewoon geloven.”

Tips van Marianne van Geld101

Marianne Bendixen van Geld101 is goed onderlegd in geldzaken en deelt wat tips:

„Wat ik hier heel duidelijk in zie, is dat oplichters inspelen op een moment van stress en opluchting. Liesbeth had al langere tijd problemen met haar laptop en was actief op zoek naar hulp. Dan klinkt iemand die rustig en professioneel overkomt al snel betrouwbaar. Juist daarom kan dit iedereen overkomen, ook mensen die normaal best voorzichtig zijn.

Grote rode vlag

Een eerste belangrijke waarschuwing is: wees extra alert als een bedrijf of bank jou zélf ineens belt of mailt met de mededeling dat er iets mis is en dat ze je direct gaan helpen. Dat voelt misschien servicegericht, maar juist dat onverwachte contact is vaak een grote rode vlag. Zeker als er druk achter zit of als je tijdens het gesprek ergens op moet klikken.

Een tweede heel belangrijk punt is toegang op afstand. Geef nooit zomaar iemand toegang tot je laptop, telefoon of computer, hoe vriendelijk of deskundig diegene ook klinkt. Op het moment dat iemand kan meekijken of mee kan klikken, geef je vaak veel meer weg dan je denkt: opgeslagen wachtwoorden, openstaande sessies, mail, bankgegevens en persoonlijke bestanden.

Zelf regie houden

Wat je wél kunt doen, is het gesprek beëindigen en daarna zelf contact opnemen via de officiële website of het officiële telefoonnummer van het bedrijf. Dus niet via een link die je krijgt toegestuurd en niet via een nummer dat de beller zelf noemt. Dan houd jij de regie.

Daarnaast is het slim om zo min mogelijk wachtwoorden automatisch op te slaan op je apparaat, waar het kan tweestapsverificatie aan te zetten en meldingen voor banktransacties in te schakelen. Dan verklein je de schade als er toch iets misgaat en merk je het ook sneller op.

En gaat het toch fout, handel dan direct: verbreek de (internet)verbinding, neem contact op met je bank, verander je wachtwoorden, blokkeer je pas of rekening en meld het bij de politie en Fraudehelpdesk. Schaam je vooral niet, want dit soort oplichting is juist succesvol omdat criminelen heel geraffineerd inspelen op vertrouwen, haast en hulpbehoefte.”

