Lianne (29) dacht een goede deal te scoren voor een streamingabonnement: ‘Binnen een uur was 896 euro verdwenen’

Eén appje van ‘de bank’, een te goed om waar te zijn-deal of een charmante klusjesman met gladde praatjes: tegenwoordig is alles mogelijk. In Opgelicht spreekt Metro lezers die zijn opgelicht, zodat dat jou hopelijk niet overkomt. Deze week vertelt Lianne Haven (29) hoe klikken op een linkje haar bijna 900 euro kostte. Amra Hadziarapovic van Iets met Geld geeft tips.

Lianne Haven (29): „Mijn huisgenoot en ik waren al een tijdje bezig met besparen. Alles was duurder geworden en elke vaste last werd opnieuw bekeken. Streamingsdiensten hadden we er al een paar maanden geleden uitgegooid. Zonde, want we keken allebei graag series, maar ja: het bedrag liep toch aardig op.

Nieuwe actie

Op een avond kwam mijn huisgenoot ineens enthousiast mijn kamer binnen. Ze had in een van haar groepschats een bericht gekregen over een nieuwe actie voor onze favoriete streamingsdienst. Het zou de eerste zes maanden maar 1,99 euro per maand kosten, daarna zou het maandelijks opzegbaar zijn.

Ze stuurde het linkje meteen naar me door. Ik keek ernaar en dacht: dit scheelt echt veel. Voor dat bedrag konden we het prima proberen. Na die zes maanden konden we gewoon weer opzeggen. Op die manier voelde het helemaal goed.

Abonnement activeren

Ik klikte op het linkje en kwam op een pagina die er precies uitzag zoals je zou verwachten. Hetzelfde logo, de bekende kleuren: alles klopte. Ik moest mijn gegevens invullen om het abonnement te activeren. Dat deed ik zonder er echt bij na te denken. Ik was vooral bezig met het idee dat we slim bezig waren: besparen, maar toch weer onze favoriete streamingsdienst kunnen gebruiken.

Ik had op dat moment geen enkele reden om te twijfelen, dus legde ik mijn telefoon weg en ging ik naar de sportschool. Daar was ik al aan het bedenken welke serie ik de volgende avond wilde gaan kijken.

Onvoldoende saldo

Dat er iets mis was, merkte ik pas de volgende ochtend. Ik wilde met mijn scooter tanken en stond bij de benzinepomp toen mijn betaling werd geweigerd. ‘Onvoldoende saldo’, stond er op het scherm. Ik snapte er niets van. Er stond nog geld op mijn rekening, daar was ik vrij zeker van.

Ik pakte mijn telefoon en opende mijn bankapp. Toen zakte de grond onder mijn voeten vandaan. Mijn rekening was leeg, helemaal leeg. Er waren in korte tijd meerdere bedragen afgeschreven. In totaal 896 euro. Meer had ik niet op mijn rekening staan.

Het kwartje viel

Op dat moment viel het kwartje. Dat linkje, het abonnement voor de streamingsdienst. Het klopte allemaal niet. Ik wilde juist besparen en was uiteindelijk bijna 900 euro kwijt. Hoe kon één linkje zoveel schade aanrichten?

Het frustrerende is dat het zo onschuldig begon. Geen dreigende mails en geen rare telefoontjes. Gewoon een aanbieding die nét goed genoeg klonk om erin te trappen. Sindsdien bekijk ik ieder linkje met wantrouwen. Bezuinigen wilde ik nog steeds, maar dit was wel de duurste les die ik ooit heb geleerd.”

Tips van Amra van Iets met Geld

Amra Hadziarapovic van Iets met Geld is goed onderlegd in geldzaken en deelt wat tips:

„Dit is zo’n verhaal waarvan je denkt: ‘Dit kan mij niet gebeuren…’, tot het wél gebeurt. Lianne is hier niet naïef geweest, dit is precies hoe dit soort scams werken. Wat hier gebeurt, gaat niet om ‘onoplettendheid’, maar om slimme timing en emotie. Je wilt besparen, je ziet een goede deal, het komt via iemand die je kent en alles ziet er professioneel uit. Check, check, check. En juist dát maakt het gevaarlijk.

Waarom deze scam zo verraderlijk is:

Het bedrag is klein (1,99 euro = geen pijn → geen alarmbellen)

De website ziet er perfect uit (logo’s, kleuren, alles klopt)

Het komt via een bekende (een huisgenoot, een groepsapp → vertrouwen)

Je wordt in de actiestand gezet (‘actie!’, ‘nu geldig!’, ‘beperkt aanbod!’)

Scammers spelen in op drukte, vertrouwen en ‘even snel’ iets regelen.

Hoe voorkom je dit soort ellende? Mijn belangrijkste tips:

Ga altijd zélf naar de officiële website of app. Altijd. Geen uitzonderingen. Ook niet ‘even snel’.

2. Te goed om waar te zijn = meestal niet waar

Streamingdiensten stunten soms, maar 6 maanden voor 1,99 euro per maand? Dat klinkt als een mogelijke rode vlag.

3. Deel je betaalgegevens nooit via een losse link

Moet je ineens veel gegevens invullen? Stop. Sluit. Wegklikken.

4. Zet pushnotificaties aan in je bankapp

Hier kan een minimumbedrag voor ingesteld worden. Je krijgt dan een melding voor alle afschrijvingen boven dat bedrag, waardoor je snel kunt ingrijpen. Minuten kunnen hier echt het verschil maken.

5. Gebruik een aparte rekening voor je vaste lasten

Overweeg om een extra betaalrekening te openen speciaal voor je vaste lasten. Dit is een tip die ik zó vaak geef, omdat ’ie gewoon werkt. Eén rekening voor huur of hypotheek, energie, verzekeringen en abonnementen. En daarnaast een aparte rekening voor je dagelijkse uitgaven, zoals boodschappen, tanken en koffietjes buiten de deur.

Het fijne hieraan? Je hebt meteen overzicht en weet precies wat je te besteden hebt. En misschien nog wel belangrijker: mocht er iets misgaan, dan kan nooit in één keer je hele budget verdwijnen. Dat geeft rust. En rust is ook financiële winst.

6. Wil je korting op je abonnement? Bel even!

Het voelt misschien ongemakkelijk, maar het is het zó waard. Bel je serviceprovider en geef aan dat je je vaste lasten onder de loep neemt en benieuwd bent of er een betere deal voor je is. Vaak kunnen ze je maandbedrag verlagen of een tijdelijke korting geven. Eén belletje kan je zomaar tientallen euro’s per maand schelen.”

Amra Hadziarapovic is het gezicht achter Iets met Geld, een platform dat mensen helpt hun financiën beter te begrijpen en te beheren. Op haar Instagram-account geeft ze praktische tips over sparen, budgetteren en beleggen, maakt ze geldzaken simpel en inspireert ze volgers om zelf ook aan de slag te gaan.

