Koopkracht Nederlanders aanzienlijk omlaag, hier ligt dat aan

Een nieuwe prognose van het Centraal Planbureau (CPB) schetst een niet zo’n rooskleurig beeld van onze koopkracht. Hoewel deze dit jaar nog stijgt, zal dit de komende jaren amper nog gebeuren. Metro legt hier uit waar dat aan ligt.

Het CPB maakt elk jaar het Centraal Economisch Plan. Dit is traditioneel één van de belangrijkste prognoses van het jaar, omdat op basis van die doorrekening de begroting bijgestuurd kan worden.

Voor dit jaar ziet het er aanvankelijk goed uit: de economie groeit naar verwachting met 1,4 procent en de koopkracht stijgt voor een doorsnee huishouden ook met 1,4 procent. Dit betekent dat we met ons geld meer kunnen kopen dan vorig jaar. De reden hiervoor is dat de lonen wat harder stijgen dan de inflatie.

Koopkracht gaat achteruit

Volgend jaar ziet het er minder positief uit: de koopkracht zakt dan namelijk terug naar 0 procent en over de gehele kabinetsperiode groeit de koopkracht met slechts 0,1 procent per jaar. Dit is nog een beetje minder dan waar het CPB een paar weken geleden nog vanuit ging.

Dat de koopkracht amper groeit heeft vooral te maken met een aantal lastenverzwaringen. Zo moeten we meer inkomstenbelasting gaan betalen door verschillende maatregelen en daarnaast wordt de eigen bijdrage voor de zorg ook groter. Dit laatste is volgens het kabinet nodig om de fikse investeringen in defensie te kunnen bekostigen.

Invloed van oorlog in Midden-Oosten

De prognose van het CPB laat zien dat de economie deze hele kabinetsperiode – dus tot 2030 – met gemiddeld 1,2 procent per jaar zal groeien. Dit is minder dan de 1,5 procent waar het kabinet eigenlijk op gemikt had. Daarnaast loopt het begrotingstekort tegen het 2030 op tot meer dan 2 procent. Op de nog iets langere termijn schiet het zelfs door de Europees gewenste grens van 3 procent.

De oorlog in het Midden-Oosten kan echter alles nog in de war gooien. In bovenstaande berekeningen is dit niet meegenomen, maar het CPB heeft ook prognoses gemaakt waarin de instantie uitgaat van hogere prijzen voor olie en gas. Op basis van de laatste marktverwachtingen voor de olie- en gasprijzen, gaat het CPB er vanuit dat de inflatie dit jaar 0,6 procentpunt hoger zal zijn dan nu wordt aangenomen. Dit betekent dat we in plaats van 2,3 procent uitkomen op 2,9 procent.

Dit doet de oorlog in het Midden-Oosten met je portemonnee.

