Deze vergoedingen laten mensen liggen voor mantelzorg

Je moeder één keer per week naar fysiotherapie brengen, of oppassen op een kleinkind met een beperking: veel mensen zijn mantelzorger, maar beseffen zich niet dat ze daardoor in aanmerking komen voor vergoedingen of hulp. Die vergoeding kan oplopen tot 2250 euro per jaar.

Mantelzorg is een van de oorzaken van het stijgende ziekteverzuim in Nederland (van 5,5 procent in 2024 naar 5,8 procent in 2025). Veel mantelzorgers combineren de zorg met een (drukke) baan. De druk op mantelzorgers lijkt de komende jaren bovendien alleen maar groter te worden.

Wanneer ben je mantelzorger?

Je bent mantelzorger als je langdurig en onbetaald zorgt voor een partner, ouder, kind of andere naaste met een ziekte, beperking of hulpbehoefte. Het gaat verder dan een keer helpen met een boodschap. Het wordt pas mantelzorg als de zorg structureel is.

In Nederland is ongeveer 14 procent van de bevolking van 16 jaar en ouder mantelzorger. Dat komt neer op 2 tot 2,5 miljoen mensen. Er wordt uitgegaan van mensen die per week minimaal 8 uur intensieve zorg verlenen of langer dan drie maanden.

Welke vergoedingen voor mantelzorg zijn er?

Volgens verzekeringsmakelaar en risicoadviseur Schouten Zekerheid zijn er over het algemeen meer opties voor vergoeding dan mantelzorgers denken. Veel werknemers hebben via hun werkgever een collectieve zorgverzekering, maar kijken daarbij niet naar specifieke vergoedingen rondom mantelzorg.

Veel aanvullende verzekeringen bieden dekking voor mantelzorgondersteuning. Denk aan vervangende mantelzorg, dat heet ook wel respijtzorg. Dat betekent dat iemand tijdelijk de zorg overneemt, zodat de mantelzorger even rust kan nemen.

Sommige verzekeraars vergoeden ook een mantelzorgmakelaar. Dat is iemand die helpt bij het regelwerk. Denk aan indicaties aanvragen, contact met instanties, formulieren invullen. Daarnaast kan er psychologische ondersteuning beschikbaar zijn, of een cursus die helpt om beter om te gaan met de combinatie van zorg en werk. Wat precies vergoed wordt, verschilt per verzekeraar en valt in principe binnen de aanvullende verzekering.

Hoe hoog kunnen de vergoedingen voor mantelzorgers zijn?

De hoogte van de vergoedingen varieert sterk per verzekeraar, maar het bedrag kan oplopen tot wel 2250 euro per jaar bij uitgebreide pakketten.

