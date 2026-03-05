Duizenden Nederlanders lopen rond met slecht zicht omdat een bril te duur is
Veel Nederlanders lopen rond met slecht zicht, simpelweg omdat een nieuwe bril of lenzen te duur zijn. Vooral mensen met een laag inkomen slaan daardoor een bezoek aan de opticien over. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Motivaction.
Uit het onderzoek komt naar voren dat een kwart van de mensen die in armoede leven, niet naar de opticien gaat vanwege de kosten. Ook onder Nederlanders met een inkomen onder modaal speelt dat probleem: ongeveer één op de vijf zegt eigenlijk een nieuwe bril of lenzen nodig te hebben, maar die niet te kunnen betalen.
Geen geld voor een bril
Voor mensen die nog helemaal geen bril hebben, terwijl ze die wel nodig hebben, is geldgebrek de belangrijkste reden om er geen aan te schaffen.
De gevolgen merken zij dagelijks. Veel respondenten geven aan dat hun leven makkelijker zou zijn als ze beter konden zien. Het gaat daarbij niet alleen om comfort, maar ook om praktische zaken.
Slecht zicht maakt het voor sommige mensen lastiger om hun werk goed te doen of een opleiding te volgen. Zonder bril of lenzen wordt lezen, werken achter een scherm of studeren simpelweg moeilijker.
Meer hulp gewenst
Veel mensen die nu geen bril kunnen betalen, zeggen dat financiële ondersteuning zou helpen. Met een vergoeding zouden ze vaker naar de opticien gaan of eerder een nieuwe bril aanschaffen.
Ook onder de rest van de bevolking is daar steun voor. Zo vindt 77 procent van de Nederlanders dat de overheid meer zou moeten doen om mensen met weinig geld te helpen bij de aanschaf van een bril of contactlenzen.
