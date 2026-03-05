Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Duizenden Nederlanders lopen rond met slecht zicht omdat een bril te duur is

Veel Nederlanders lopen rond met slecht zicht, simpelweg omdat een nieuwe bril of lenzen te duur zijn. Vooral mensen met een laag inkomen slaan daardoor een bezoek aan de opticien over. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Motivaction.

Uit het onderzoek komt naar voren dat een kwart van de mensen die in armoede leven, niet naar de opticien gaat vanwege de kosten. Ook onder Nederlanders met een inkomen onder modaal speelt dat probleem: ongeveer één op de vijf zegt eigenlijk een nieuwe bril of lenzen nodig te hebben, maar die niet te kunnen betalen.

Geen geld voor een bril

Voor mensen die nog helemaal geen bril hebben, terwijl ze die wel nodig hebben, is geldgebrek de belangrijkste reden om er geen aan te schaffen.

De gevolgen merken zij dagelijks. Veel respondenten geven aan dat hun leven makkelijker zou zijn als ze beter konden zien. Het gaat daarbij niet alleen om comfort, maar ook om praktische zaken.

Slecht zicht maakt het voor sommige mensen lastiger om hun werk goed te doen of een opleiding te volgen. Zonder bril of lenzen wordt lezen, werken achter een scherm of studeren simpelweg moeilijker.

👓 Wat kost een nieuwe bril? Een nieuwe bril kopen is voor veel mensen een flinke uitgave. De prijs hangt af van waar je hem koopt en welk type glazen je nodig hebt. Een oogmeting bij een opticien is soms gratis, bijvoorbeeld als je daarna een bril koopt. Maar niet overal: bij sommige opticiens kost een meting tussen de 20 en 40 euro. Bij een optometrist of in een kliniek kan dat bedrag nog hoger liggen. Daarna volgt de bril zelf. Een eenvoudige bril met standaardglazen kost vaak tussen de 60 en 400 euro. Wie sterkere glazen nodig heeft, zoals dunne of multifocale glazen, is meestal meer kwijt. De prijs kan dan oplopen tot 700 euro. Contactlenzen zijn vaak ook geen goedkope optie. Afhankelijk van het type liggen de kosten meestal tussen de 15 en 40 euro per maand. Een basiszorgverzekering vergoedt een bril of lenzen voor volwassenen meestal niet. Alleen bij bepaalde medische aandoeningen of een aanvullende verzekering is soms een (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk.

Meer hulp gewenst

Veel mensen die nu geen bril kunnen betalen, zeggen dat financiële ondersteuning zou helpen. Met een vergoeding zouden ze vaker naar de opticien gaan of eerder een nieuwe bril aanschaffen.

Ook onder de rest van de bevolking is daar steun voor. Zo vindt 77 procent van de Nederlanders dat de overheid meer zou moeten doen om mensen met weinig geld te helpen bij de aanschaf van een bril of contactlenzen.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties