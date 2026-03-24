Zo weinig bespaart een huishouden door de zomertijd

Komend weekend gaat de zomertijd in Nederland in. Daarmee wordt de discussie over het nut hiervan ook weer aangezwengeld. De zomertijd is ooit ingevoerd om energie te besparen, maar voor een gemiddeld huishouden bedraagt de besparing maximaal 3 euro per jaar, afhankelijk van het verbruik en de energieprijzen.

Dat meldt vergelijkingssite Overstappen.nl.

Besparing door zomertijd maximaal 3 euro per jaar

Op basis van andere onderzoeken lijkt de maximale besparing door de zomertijd 0,5 procent van het elektriciteitsverbruik te zijn. Voor een gemiddeld huishouden met 2500 kWh per jaar komt dat neer op een besparing van ongeveer 12,5 kWh per jaar. En met de huidige stroomprijs van 27 cent per kWh leidt dat tot een voordeel van ongeveer 3 euro per jaar.

Uit de analyse blijkt dat een eventuele besparing in de avond deels verloren gaat op andere momenten van de dag. Doordat het ‘s ochtends langer donker is, zetten huishoudens hun verlichting al eerder aan en stoken ze ook meer. Tegelijkertijd blijven mensen tijdens de zomertijdperiode ‘s avonds langer actief. Dat leidt tot extra gebruik van elektrische apparaten. Daardoor verschuift het energieverbruik vooral en neemt het nauwelijks af.

🕰️ Gaat de klok voor- of achteruit? Er zijn meerdere ezelsbruggetjes om dit beter te onthouden, vaak met een strekking als: ‘In het VOORjaar gaat de klok een uur VOORuit’. Andere varianten: ‘Je wint-er-tijd mee’ (als de wintertijd begint, krijg je een uur meer en gaat de klok dus achteruit) en ‘Gaat het weer vooruit, dan gaat de klok vooruit. Gaat het weer achteruit, dan gaat de klok achteruit.’

Discussie over zomertijd

De wintertijd is de ‘echte’ tijd. Een aantal andere Europese landen hebben de zomertijd tijdens de oliecrisis in de jaren zeventig ingevoerd om energie te besparen. Als het langer licht is, wordt er op kunstlicht bespaard, was het idee. Om niet achter te blijven bij buurlanden, voerde de Nederlandse overheid de zomertijd in 1977 ook in. Vanaf de jaren tachtig doet heel Europa mee en is de zomer- en wintertijd in de wet verankerd.

In een tijd waarin gloeilampen en straatverlichting veel energie verbruikten, pakte de zomertijd zeer voordelig uit. Maar verlichting vormt tegenwoordig nog maar een klein deel van het totale energieverbruik, mede door de opkomst van ledlampen. Die zijn veel zuiniger dan ouderwetse verlichting, waardoor het effect van de zomertijd nu is beperkt.

Europese Commissie voorstander van afschaffen

De Europese Commissie heeft in 2018 voorgesteld om de omschakeling af te schaffen. De Europese Commissie zegt meerdere klachten te hebben gehad over de zomer- en wintertijd, zoals slapeloosheid. Ook blijkt uit onderzoek onder 4,5 miljoen Europeanen dat 84 procent wilde stoppen met het verzetten van de klok. Zeker zes op de tien Nederlanders vonden het een paar jaar geleden al helemaal prima als de zomer- en wintertijd zouden worden afgeschaft.

De EU-landen mogen volgens het voorstel zelf bepalen of ze zomer- of wintertijd willen hanteren. In maart 2019 ging het Europarlement al akkoord, maar de lidstaten zijn er nog niet in geslaagd om overeenstemming te bereiken en laten het voorstel voorlopig op de plank liggen. Volgens de website van de Rijksoverheid is het nog niet duidelijk voor het kabinet wat de voor- en nadelen van afschaffing zijn en wacht het een „diepgaande beoordeling” af.

