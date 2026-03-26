50/50 of naar inkomen? Zo Nederlandse verdelen stellen hun geld

Betaal je allebei de helft, verdeel je de kosten naar inkomen of betaalt één iemand alle kosten? Geld blijft één van de meest besproken onderwerpen aan de keukentafel in Nederland. Volgens nieuw onderzoek van Slimster blijkt de klassieke 50/50-verdeling van de kosten nog steeds het populairst, maar die keuze verandert bij veel stellen zodra er kinderen in hun leven komen.

Bij ruim 4 op de 10 stellen wordt alles simpelweg gehalveerd. Toch kiest ongeveer een derde voor een andere aanpak: een verdeling naar verhouding van inkomen. Daarbij betaalt degene met het hoogste salaris ook een groter deel van de kosten.

Vooral onder veertigers is dat populair. In die groep kiest bijna de helft voor deze manier van verdelen. Volgens het onderzoek hangt dat sterk samen met de komst van kinderen, waardoor stellen vaker overstappen op een verdeling naar draagkracht.

Mannen en vrouwen beleven de verdeling van geld anders

Op papier kan een verdeling duidelijk zijn, maar in de praktijk blijkt dat gevoel een grote rol speelt. En juist daar zit een opvallend verschil tussen mannen en vrouwen. De helft van de vrouwen denkt dat de kosten netjes 50/50 worden verdeeld. Onder mannen ligt dat percentage een stuk lager: slechts 38 procent ervaart het zo. Sterker nog: bijna een kwart van de mannen heeft het gevoel dat zij (bijna) alle kosten dragen. Bij vrouwen is dat slechts 1 op de 10.

Volgens Marco Schuurman van Slimster laat dit zien dat geldzaken binnen een relatie complexer zijn dan een simpel rekensommetje. „Mannen hebben vaak het idee dat de grotere, incidentele uitgaven bij hen terechtkomen. Dat zorgt voor een scheve beleving: de één kijkt naar dagelijkse kosten zoals boodschappen, terwijl de ander juist focust op maandlasten of grote investeringen.”

💶 Vrouwen houden zich vooral bezig met dagelijkse uitgaven Uit een eerder onderzoek van Wie beheert de huishoudkas? van De Nederlandsche Bank (DNB) en Wijzer bleek ook al dat vrouwen zich vooral bezig houden met de dagelijkse uitgaven, terwijl mannen vaker de grote financiële knoppen bedienen. Zo beheert 27 procent van de vrouwen altijd de boodschappenpot, tegenover 8 procent van de mannen. Andersom zijn mannen juist vaker verantwoordelijk voor verzekeringen, belastingen en de huur of hypotheek. Daar loopt het verschil op tot meer dan 20 procentpunt.

Veel geld uitgeven zorgt voor spanning

Vooral bij grote kostenposten, zoals een verbouwing of het verduurzamen van een woning, laait de discussie over geld vaak op. Dit zijn momenten waarop partners echt moeten bepalen wie welk deel betaalt.

Volgens Schuurman versterken juist dit soort eenmalige uitgaven het verschil in beleving. „Vaak is het één partner die zo’n grote factuur in één keer overmaakt. Dat moment blijft hangen, terwijl alle kleinere, dagelijkse uitgaven minder zichtbaar zijn.”

Veel werken, maar toch niet genoeg overhouden

Discussies over grotere kostenposten, zoals bijvoorbeeld het kopen van een woning, laaien tegenwoordig steeds vaker op. Want veel millennials hebben, ondanks een relatief hoog inkomen en/of aanzienlijk vermogen, niet altijd evenveel geld als ze zouden willen hebben.

Metro sprak vorig jaar met de 32-jarige Nick, die daar een goed voorbeeld van is. Want hij en zijn vriendin verdienen goed, maar houden aan het eind van de maand verrassend weinig over. En dat terwijl zij geen extravagante levensstijl leiden.

Niet alleen de rekensom telt

De cijfers van Slimster laten in ieder geval zien dat hoe stellen hun geld verdelen niet alleen draait om cijfers, maar ook om perceptie.

Wat eerlijk voelt, kan per partner sterk verschillen, zelfs als de verdeling op papier duidelijk is. En juist daar zit vaak de uitdaging: niet zozeer in de verdeling zelf, maar in hoe die wordt ervaren.

