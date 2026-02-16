Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel procent stegen de lonen in januari

De gemiddelde stijging van de lonen viel afgelopen maand opnieuw lager uit. Toch maakt werkgeversvereniging AWVN zich zorgen, omdat de loonstijging nog steeds boven de inflatie ligt. Dat kan ervoor zorgen dat werkgevers het mes zetten in hun personeelsbestand.

De afspraken in de nieuwe cao’s lagen in januari 3,2 procent hoger, tegenover 3,4 procent in december en 3,8 procent gemiddeld vorig jaar. De afgelopen jaren stegen de lonen rap, maar sinds april 2025 is er een dalende trend en duiken de maandgemiddelden onder de 4 procent.

Loonstijging nog steeds boven inflatie

Werkgeversvereniging AWVN klaagt dat de loonstijging nog steeds boven de inflatie ligt en dat cao-loonafspraken „erg langzaam reageren op verslechterende economische omstandigheden en geopolitieke onzekerheid”.

De arbeidsvoorwaarden­adviseur ziet „een sterke toename van het aantal werkgevers dat het personeelsbestand gaat inkrimpen”. Dat komt volgens AWVN door de economische onzekerheid en oplopende loon- en energiekosten. Volgens de werkgeversvereniging wijst dit erop dat achter „relatief positieve macro-groeicijfers een veel somberder bedrijfseconomische werkelijkheid” schuilt.

💶 Gemiddeld salaris in 2026 Het gemiddelde bruto inkomen in Nederland ligt in 2026 rond de 48.000 euro per jaar. Dat is gebaseerd op een raming van het Centraal Planbureau (CPB). Dat bedrag geeft een beeld van het zogenoemde modale inkomen, maar in de praktijk lopen de salarissen sterk uiteen per beroep en sector. In 2025 was het modale jaarsalaris 46.500 euro.

‘Vakbonden spelen met vuur’

Door de krappe arbeidsmarkt kunnen ontslagen mensen over het algemeen snel weer aan het werk. „AWVN waarschuwt echter voor een trend waarbij goedbetaalde banen in de industrie verdwijnen, terwijl beschikbare banen veel lagere salarissen kennen. Het is zeer twijfelachtig of voor de banen die nu verloren gaan, werk met vergelijkbare salarissen terugkomt.” Volgens de werkgeversvereniging spelen de vakbonden met vuur.

AWVN bevestigt hiermee uitspraken van andere instanties, zoals uitkeringsinstantie UWV, over het toenemende aantal reorganisaties in het bedrijfsleven. Arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes van uitkeringsinstantie UWV zei vorige maand tegen NU.nl dat er fors meer reorganisaties zijn. Technologie en de opkomst van AI worden daarbij als voornaamste reden genoemd. Witjes ziet dat bedrijven vooral last hebben van „oplopende kosten door hogere lonen voor werknemers en stijgende energieprijzen” en „economische onzekerheid”.

