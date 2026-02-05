Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Inwoners van deze plek betalen met deze kou tot 128 euro per maand extra aan stookkosten

Met een gevoelstemperatuur van -10 graden is de kans groot dat je verwarming vandaag op volle toeren draait – en dat merk je aan de stookkosten. Maar wist je dat je energierekening niet alleen afhangt van hoe hoog je de thermostaat zet, maar ook van waar je woont? En zelfs van de dag waarop je stookt?

Uit een onderzoek van vergelijkingssite Independer blijkt dat in januari de verwarmingskosten van een inwoner van het noordelijke deel van Nederland vaak een stuk hoger waren dan voor iemand uit het zuiden.

Soms verschil van 128 euro per maand in stookkosten

En het gaat hierbij niet om een verwaarloosbaar verschil. Zo was een huishouden uit Nieuw-Beerta (Groningen) met een cv-ketel en energielabel A in januari 34 euro meer kwijt dan een huishouden uit Vlissingen (Zeeland). Bij energielabel G gaat het zelfs om bijna 128 euro. Voor een huishouden met een cv en energielabel C gaat het om een verschil van ongeveer 60 euro over januari.

Hybride warmtepomp vs warmtepomp

Er is gekeken naar Nieuw-Beerta en Vlissingen omdat daar de temperatuurverschillen gemiddeld het grootst waren vorige maand, namelijk 0,7 graden Celsius tegenover 4,2 graden Celsius. Ook bij huishoudens met warmtepompen en hybride warmtepompen zijn er grote verschillen te zien. Dat varieert van bijna 41 euro (energielabel C) tot 23 euro (energielabel A). Hybride warmtepompen zijn in de winters ook een stuk duurder dan bij warm weer. Bij zachte temperaturen gebruikt zo’n pomp namelijk vooral stroom en bij koude temperaturen juist gas.

Volgens Independer betekent dat niet dat de hybride warmtepomp in koude gebieden slechter presteert, maar dat die apparaten in regio’s met zachte weersomstandigheden juist extra veel voordeel opleveren.

Verschillen per dag

Uit het onderzoek van Independer kwam ook duidelijk naar voren dat het verschil per dag ook groot kan zijn. De vergelijkingssite keek in het specifiek naar de stookkosten in het Drentse Hoogeveen en het Zeeuwse Westdorpe op 18 januari, omdat op die dag de gemiddelde temperatuur in Nederland sterk uiteenliep. In Hoogeveen was het die dag 1,3 graad Celsius en in Westdorpe 11,8 graden Celsius. De verschillen liepen die dag op tot ruim 12 euro per dag. Tussen Nieuw-Beerta en Hoogeveen ging het om een maximaal verschil van ruim 4 euro (cv en energielabel G) per dag.

