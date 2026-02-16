Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Snellere stijging van de AOW-leeftijd zorgt voor meer uitval onder 60-plussers

Dankzij de plannen van het nieuwe kabinet stijgt de AOW-leeftijd in 2054 naar 70 jaar. Dat betekent dat de meeste veertigers langer moeten doorwerken voordat ze hun pensioen krijgen. Voor jongere generaties wordt het verschil nog groter. Maar dat is niet alles: de plannen zullen ook zorgen voor meer arbeidsongeschikte 60-plussers.

Dat blijkt uit schattingen van uitkeringsinstantie UWV, na berichtgeving van De Telegraaf en Trouw.

AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting

Op dit moment stijgt de AOW-leeftijd met acht maanden voor ieder extra jaar dat Nederlanders gemiddeld langer leven. Vanaf 2033 willen de coalitiepartijen die stijging één-op-één koppelen aan de levensverwachting. Daardoor loopt de AOW-leeftijd sneller op richting de 70 jaar. Meer daarover zie je in de video hierboven.

Volgens het UWV betekent dat automatisch meer instroom in de WIA, de regeling voor arbeidsongeschiktheid. Voor elke drie maanden dat de AOW-leeftijd omhoog gaat, zullen waarschijnlijk enkele honderden extra mensen uitvallen.

Ontwikkelingen nu al terug te zien

Een woordvoerder van het UWV ziet die ontwikkeling nu al terug in de cijfers. „We zien de afgelopen jaren een stijging van het aantal mensen van 60 jaar en ouder dat een WIA-uitkering aanvraagt. De verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd vergroot het risico op arbeidsongeschiktheid, omdat mensen langer blootstaan aan de kans op ziekte of beperkingen die werken in de weg staan.”

Uit UWV-cijfers blijkt dat de instroom van 60-plussers in de WIA gemiddeld met 0,2 procent toeneemt voor elke maand dat de AOW-leeftijd stijgt.

Besparing onder de streep

Een hogere instroom in de WIA betekent dat de overheid meer geld kwijt is aan arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Tegelijkertijd wordt er minder AOW uitgekeerd, omdat mensen later met pensioen gaan.

Per saldo verwacht het UWV een besparing. Voor 2060 wordt die structureel geraamd op bijna 2,8 miljard euro.

Effecten pas later zichtbaar

De eerste effecten laten waarschijnlijk nog even op zich wachten. De AOW-leeftijd ligt nu vast tot en met 2031. In welke jaren de nieuwe koppeling precies leidt tot verdere verhogingen, hangt af van de ontwikkeling van de levensverwachting.

Voormalig FNV-voorzitter Tuur Elzinga noemde de koerswijziging vorige week in ieder geval al „hysterisch”. Volgens hem gaat het om „een historische fout”.

Reacties