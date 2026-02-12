Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Voor het eerst samenwonen? Hier kun je flink op besparen

Samenwonen is een mijlpaal: dozen inpakken, meubels schuiven, discussiëren over wie de grootste kast krijgt. Maar tussen alle romantiek en verhuisstress door wordt één onderwerp vaak vergeten: verzekeringen. En juist daar laten veel stellen onnodig geld liggen. Wie voor het eerst gaat samenwonen, betaalt regelmatig dubbel – soms zelfs jaren achter elkaar.

Waar kun je slim schrappen zonder risico te lopen? Verzekeringsexpert Michel Ypma van Independer zet de belangrijkste punten op een rij.

Koophuis: regel de opstalverzekering goed

Wie samen een koopwoning betrekt, heeft een opstalverzekering nodig. Deze verzekering dekt schade aan alles wat vastzit aan de woning, zoals muren, dak, keuken en badkamer. Daarnaast verplicht de hypotheekverstrekker je om een opstalverzekering af te sluiten. Dat moet geregeld zijn voordat de woning bij de notaris officieel op jouw naam komt te staan.

Belangrijk om te weten: een opstalverzekering sluit je af per woning. Eén polis per huishouden is voldoende.

Bij een koopappartement ligt het soms anders. Ypma: „Ga je samenwonen in een koopappartement? Dan is de kans groot dat de VvE al een opstalverzekering heeft geregeld. Check dat goed, zodat je zeker weet hoe het geregeld is.”

Wie gaat samenwonen in een huurhuis, hoeft geen opstalverzekering af te sluiten. Die verantwoordelijkheid ligt bij de verhuurder. Wel is het verstandig om te controleren of ook het glas is meeverzekerd. Zo niet, dan kan dat vaak aanvullend via de inboedelverzekering worden geregeld.

Inboedelverzekering: één per huishouden

De inboedelverzekering geldt, net als de opstalverzekering, per huishouden. Deze verzekering dekt schade aan losse spullen in huis, zoals meubels, kleding en elektronica. Ook bij een huurwoning is een inboedelverzekering doorgaans noodzakelijk.

Hebben beide partners al een eigen inboedelverzekering? Dan is het meestal niet nodig om beide polissen aan te houden. Eén verzekering kan worden opgezegd, de andere moet worden aangepast aan het nieuwe adres en de gewijzigde gezinssamenstelling.

Omdat een groter huishouden invloed kan hebben op de premie, is het verstandig om verzekeringen opnieuw te vergelijken. In sommige gevallen is het voordeliger om beide bestaande polissen te beëindigen en samen een nieuwe af te sluiten.

Aansprakelijkheidsverzekering: samen op één polis

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die je per ongeluk bij anderen veroorzaakt. Ook hier geldt dat één verzekering per huishouden voldoende is.

Het is belangrijk om de bestaande polis aan te passen aan de nieuwe situatie. Door het samenwonen verandert de gezinssamenstelling en dat heeft invloed op de premie. Die wordt vaak iets hoger, maar één gezamenlijke verzekering blijft goedkoper dan twee afzonderlijke.

Veel verzekeraars bieden de aansprakelijkheidsverzekering aan als aanvullende dekking bij een woonverzekering.

Rechtsbijstand: voorkom dubbele dekking

Voor rechtsbijstand geldt hetzelfde principe. „Ook de rechtsbijstandverzekering kun je het beste per huishouden afsluiten. De premie wordt dan wel wat hoger. Met meer mensen in huis is de kans namelijk groter dat je aanspraak maakt op juridische bijstand. Maar het is nog steeds voordeliger dan twee losse verzekeringen”, aldus Ypma.

Wie overstapt naar een nieuwe rechtsbijstandverzekering, moet er rekening mee houden dat lopende conflicten niet zijn meeverzekerd. Daarnaast geldt vaak een wachttijd voordat je aanspraak kunt maken op juridische hulp.

Let op de opzegtermijn

Wie verzekeringen wil stopzetten, doet er goed aan de voorwaarden en opzegtermijnen te controleren. Die verschillen per verzekeraar: sommige polissen zijn dagelijks opzegbaar, andere maandelijks.

Volgens Ypma is het verstandig om bij samenwonen alle verzekeringen kritisch te bekijken. „Dus als je gaat samenwonen is het erg de moeite waard om toch eens door de verzekeringen te gaan. Het is niet altijd de leukste klus, maar het kan je veel geld besparen.”

