Oplichters bestelden producten op de naam en het adres van Willem-Jan (38): ‘Ruim 4500 euro aan elektronica’

Eén appje van de ‘bank’, een te goed om waar te zijn-deal of een charmante klusjesman met gladde praatjes: tegenwoordig is alles mogelijk. In Opgelicht spreekt Metro lezers die zijn opgelicht, zodat dat jou hopelijk niet overkomt. Deze week vertelt Willem-Jan (38) hoe hij ineens aanmaningen kreeg voor bestellingen die hij nooit had gedaan. Naïma Ouled L’Kadi van OMG Games geeft tips.

Willem-Jan (38): „Ik woon in een groot appartementencomplex in Utrecht. Zo’n gebouw waar de PostNL- en DHL-bezorgers letterlijk de hele dag af en aan lopen. Pakketjes zijn hier de normaalste zaak van de wereld. Iedereen bestelt online en de hal staat regelmatig vol met dozen. Ik woonde er al ruim twee jaar en had nooit ergens problemen mee gehad.

Aanmaning in de brievenbus

Tot ik op een dag een aanmaning van een grote webshop in de brievenbus kreeg. Volgens de brief had ik iets besteld, het ontvangen en vervolgens niet betaald. Ik wist serieus van niets. Mijn eerste reactie was verwarring. Ben ik iets vergeten? Of is het spam? Ik belde de klantenservice om het uit te zoeken.

Aan de telefoon kreeg ik te horen wat ik zogenaamd had besteld: elektronica ter waarde van 2100 euro. Toen wist ik zeker, dít was niet van mij. Ik had die spullen nooit gekocht, laat staan ontvangen. De medewerker bleef vriendelijk, maar duidelijk: het stond op mijn naam en mijn adres. Ik moest het betalen.

Bestellingen waren geen vergissing

In diezelfde week kreeg ik nóg een aanmaning. Dit keer van een andere grote webshop. Weer ging het om spullen die ik nooit had besteld. Weer was alles besteld met achteraf betalen en weer stond het op mijn naam en adres. Op dat moment wist ik: dit klopt niet. Dit is geen vergissing, dit is iets anders.

Ik belde opnieuw met de klantenservice en vroeg wat er precies was geleverd. Toen ik hoorde om wat voor producten het ging, voelde ik een knoop in mijn maag. Het ging om dure en makkelijk door te verkopen spullen. Dit keer ter waarde van ruim 2400 euro. Telefoons en accessoires, dat soort dingen. Spullen die ik zelf nooit online zou bestellen.

Slachtoffer geworden van ‘pakketjongens’

Ik begon zelf te zoeken naar wat hier aan de hand kon zijn. Na gesprekken met de webshops en uiteindelijk ook met de politie, werd het duidelijk: ik was slachtoffer geworden van zogeheten ‘pakketjongens’.

Het bleek een bekende truc te zijn in mijn wijk, en ook in andere grote steden. Oplichters vinden ergens je naam en adres en bestellen vervolgens dure producten op jouw gegevens, met achteraf betalen. De levering komt officieel op jouw naam te staan, maar zij zorgen ervoor dat ze het pakketje in handen krijgen.

In een appartementencomplex zoals het mijne is dat blijkbaar heel makkelijk. Ze wachten de bezorger op bij de ingang, doen alsof ze net naar binnen willen gaan of zeggen dat ze, in mijn geval, even een pakket voor Willem-Jan komen ophalen. Omdat het druk is en bezorgers vaak geen ID-bewijs controleren, krijgen ze het pakket mee. En weg zijn ze.

Onschuld bewijzen

Zij lopen weg met gloednieuwe spullen en jij blijft zitten met de aanmaningen, de stress en het gedoe om te bewijzen dat je onschuldig bent. Het voelde zo onrechtvaardig. Ik had hier zelf niets voor gedaan, maar moest ineens van alles uitleggen en rechtzetten.

Het meest bizarre vond ik hoe makkelijk het blijkbaar kan gebeuren. Gewoon iemands naam en adres gebruiken, een beetje bluf bij de voordeur en klaar. Sindsdien kijk ik heel anders naar pakketbezorging in mijn gebouw. Wat voorheen normaal voelde, voelt nu ineens kwetsbaar.

Uiteindelijk is het opgelost, maar het heeft me weken aan telefoontjes en stress gekost. Het idee dat iemand zomaar jouw identiteit kan gebruiken om duizenden euro’s aan spullen te bestellen, dat blijft je bij. Dit was geen domme fout of onoplettendheid, dit overkwam me gewoon. En dat maakt het misschien nog wel het engst.”

Tips van Naïma van OMG Games

Naïma Ouled L’Kadi van OMG Games is goed onderlegd in geldzaken en deelt wat tips:

„Dankzij mijn achtergrond in de schuldhulpverlening kan ik je meenemen in hoe je direct kunt handelen als je onterecht aanmaningen of zelfs al brieven vanuit een incassobureau of deurwaarderskantoor krijgt.

Stap 1

Check eerst bij je huisgenoten (partner, kinderen) of zij niet toevallig iets besteld hebben, zonder dat jij daarvan afwist.

Stap 2

Neem direct contact op met het bedrijf waarvan je de brief hebt gekregen. Dat kan zowel schriftelijk als telefonisch. Je geeft aan dat je zeker weet dat deze kosten niet door jou gemaakt zijn en doet onderzoek naar de reden dat je de brief op jouw naam ontvangt.

Vraag om:

Wat en wanneer er besteld is.

Wat het afleveradres is.

Hoe er betaald is.

Kopie van het contract of de aanvraag (bij een abonnement of lening).

Is er een kopie van een ID-bewijs gebruikt voor de aankoop? Welke?

Stap 3

Als je telefonisch contact hebt gehad, vraag of stuur een gespreksbevestiging. Je moet vanaf nu alles documenteren en verzamelen als bewijs.

Bewaar/verzamel ook:

Aanmaningen/incasso/deurwaardersbrieven.

Screenshots van accounts, mails en bezorgmeldingen.

Bewijs dat jij het niet was.

Let op:

Betaal niet! Zodra je betaalt, erken je dat het jouw schuld is.

Stap 4

Maak een mapje aan op je laptop of in je e-mail en geef het een passende naam. Vanaf nu bewaar je hier alles omtrent correspondentie en bewijsstukken. Bekijk ook de website van de Rijksoverheid over identiteitsfraude.

Stap 5

Doe aangifte bij de politie. Zorg dat je al je documentatie gereed hebt zodat je dat direct bij je aangifte kunt overleggen. Zo voorkom je dat je kostbare tijd verliest.

Stap 6

Houd het bedrijf, waarbij de schuld openstaat, goed op de hoogte van alle ontwikkelingen. Doe dat altijd schriftelijk. Zij kunnen de incassoprocedure namelijk on hold zetten. Als ze niets meer horen, zullen ze doorgaan met het invorderingsproces.

Stap 7

Je kunt je aanmelden bij Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI), zij ondersteunen slachtoffers bij het oplossen van de gevolgen.

En hoewel identiteitsfraude niet altijd te voorkomen is, kun je wel bepaalde richtlijnen voor jezelf in acht nemen:

Pas op met welke gegevens je deelt op sociale media. Een verjaardag en je leeftijd vermelden is direct al een link naar je geboortedatum. Heb je dan ook nog je volledige naam in je profiel staan, dan heb je al aardig wat weggegeven.

Als je papieren met jouw naam erop weggooit, zorg dat je persoonlijke gegevens onleesbaar en onbruikbaar zijn. Wees hier niet te laks in!

Als je een kopie van je identiteitsbewijs moet inleveren, maak die kopie dan onbruikbaar voor hergebruik. Streep belangrijke gegevens door. Je kunt hiervoor ook de KopieID-app gebruiken.”

Naïma Ouled L’Kadi is al 16 jaar werkzaam binnen de schulden- en armoedesector. Daar heeft ze meer dan 1000+ mensen begeleid van een leven met schulden naar een leven zonder schulden en zicht op een geldstressvrije toekomst. Zij gelooft dat financiële educatie het antwoord is op deze problematiek en heeft een eigen bedrijf opgericht, OMG Games, waarbij ze met ervaringsgerichte financiële educatie particulieren en professionals uit het veld traint op financiële- vaardigheden, -kennis en mindset. Dat doet ze door haar eigen ontwikkelde bordspel, dat in 2024 de Saganet award gewonnen heeft voor de beste nieuwe serious game van 2024.

Meld je aan voor Opgelicht Wil je ook (anoniem) meedoen aan Opgelicht van Metro en jouw verhaal delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

