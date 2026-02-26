Deel dit artikel: Share App Mail Pin

François (31) betaalde 2100 euro vooruit voor een kamer in Amsterdam: ‘De verhuurder was nergens meer te vinden’

Eén appje van ‘de bank’, een te goed om waar te zijn-deal of een charmante klusjesman met gladde praatjes: tegenwoordig is alles mogelijk. In Opgelicht spreekt Metro lezers die zijn opgelicht, zodat dat jou hopelijk niet overkomt. Deze week vertelt François (31) hoe hij werd opgelicht toen hij op zoek was naar een kamer in Amsterdam. Marianne Bendixen van Geld101 geeft tips.

François: „Toen ik vanuit Parijs werd aangenomen voor een baan in Amsterdam, was ik natuurlijk hartstikke blij. Ik was maar wat enthousiast om in deze nieuwe stad een nieuw avontuur te starten. Alleen had ik één probleem: ik had nog geen plek om te wonen. En al snel merkte ik dat dat, net zoals in Parijs trouwens, in Amsterdam nogal een ding is. Alles was óf veel te duur, óf al weg voordat ik überhaupt kon reageren. Ik begon zelfs al zenuwachtig te worden dat ik uiteindelijk nergens terecht zou kunnen.

Ook reageren op kamers

Daarom begon ik naast appartementen ook op kamers te reageren. Iets wat ik normaal niet zo snel zou doen, ik ben inmiddels 31 en ben gewend om mijn eigen plek te hebben, maar ja, je moet wat. Via verschillende websites, ik kreeg zelfs Marktplaats als tip, stuurde ik berichten. Soms kreeg ik geen reactie, soms werd ik meteen afgewezen. Totdat er ineens wél iemand reageerde.

Het ging om een kamer in een appartement met twee andere mannen. Niet mijn eerste voorkeur, maar het zag er prima uit. We planden een FaceTime-gesprek en ik kreeg online een rondleiding door het appartement. Alles zag er normaal uit: woonkamer, keuken en ook mijn toekomstige slaapkamer was prima. De huisgenoot vertelde dat er meerdere geïnteresseerden waren en dat het wel snel zou gaan. Ik voelde meteen die druk: als ik dit nu niet pak, heb ik misschien helemaal niks.

Contract getekend

Toen ik aangaf dat ik de kamer wilde huren, kreeg ik een contract toegestuurd. Zakelijk, netjes opgemaakt en compleet met naam en handtekening. Er stond in dat ik twee maanden borg moest betalen, plus een maand huur vooruit. In totaal kwam dat neer op 2100 euro. Best een smak geld, maar ik had geen keus. Ik moest toch ergens wonen in Amsterdam? Bovendien begon mijn baan bijna, de tijd drong. Dus ik maakte het bedrag over. Ik dacht nog: dit is een grote stap, maar ook een nieuwe start. Ik was opgelucht dat het eindelijk geregeld was. Ik had een contract, een adres en huisgenoten… wat kon er misgaan?



Nou, alles dus. Toen ik in Amsterdam aankwam, met twee koffers en mijn mooiste ‘nieuwe-start-energie’, belde ik aan bij het adres. De deur werd opengedaan door een paar studenten die me heel verbaasd aankeken. Ze hadden geen idee wie ik was en er was helemaal geen kamer voor mij. Ze vertelden me dat er al eens eerder iemand aan de deur kwam, maar ook dat klopte niet. Was ik opgelicht?

Tijdelijk bij collega logeren

Op dat moment voelde ik me zó stom. Alles bleek nep. Mijn ‘verhuurder’ was niet meer te bereiken. Ik had 2100 euro overgemaakt naar iemand die daarvan waarschijnlijk al lang op vakantie was.

Gelukkig kon ik tijdelijk op de bank slapen bij een collega, anders had ik letterlijk geen idee gehad waar ik naartoe moest. Maar mijn geld? Dat was weg. Ik dacht altijd dat ik slim genoeg was om dit soort dingen te doorzien, maar blijkbaar niet. Ik schaamde me kapot. Twee weken daarna vond ik via iemand van werk een studio voor mezelf. Wat was ik blij toen dát wel klopte.”

Tips van Marianne van Geld101

Marianne Bendixen van Geld101 is goed onderlegd in geldzaken en deelt wat tips:

„Dit soort verhalen laten zien hoe makkelijk je erin kunt glijden als de druk hoog is. François deed veel dingen die voor zijn gevoel logisch waren: videobellen, een contract tekenen en snel schakelen omdat de tijd drong. Precies dát maakt dit soort oplichting zo verraderlijk.

Een paar belangrijke aandachtspunten:

1. Laat je niet onder druk zetten

Zinnen als ‘er zijn meerdere geïnteresseerden’ of ‘je moet vandaag beslissen’ zijn bijna altijd een rode vlag. Haast is vaak geen toeval, maar een truc.

2. Betaal geen borg zonder sleutel

Hoe echt alles ook lijkt, maak geen geld over zolang je niet zelf bij de woning bent geweest of iemand die jij vertrouwt daadwerkelijk de sleutel heeft gekregen.

3. Check het adres en de verhuurder

Zoek het adres op, stel vragen en controleer of de naam, het rekeningnummer en het verhaal logisch op elkaar aansluiten. Gedraagt iemand zich dan ineens ontwijkend of vaag? Dan is dat een duidelijk signaal.

Doelbewuste misleiding

Tot slot: schaamte helpt alleen de oplichter. François is niet dom of naïef, maar doelbewust misleid. Juist als je gestrest bent en snel iets nodig hebt, ben je kwetsbaar. Praat erover, meld het en onthoud: dit kan iedereen overkomen.”

Marianne Bendixen deelt op Geld101 praktische tips over geld: van besparen en slimme deals tot extra inkomen verdienen. Met haar nuchtere kijk en ervaring helpt ze mensen om weer grip te krijgen op hun geld. Je kunt haar ook volgen op Instagram.

