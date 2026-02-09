Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit is het nieuwe salaris van Rob Jetten en zijn maximale hypotheek

Rob Jetten is op weg naar het Catshuis als minister-president van het nieuwe kabinet. Een flinke stap voor de D66-fractievoorzitter, en ook financieel valt er wat te halen. We rekenen voor: wat is het nieuwe salaris van Jetten en welk huis kan hij daarmee kopen. Dat gaat uiteraard via een indicatieve berekening, onze collega’s van Manners rekenden het uit.

De formatie is zo goed als rond en de kabinetsverdeling is bekend: D66 levert de premier in de vorm van Rob Jetten, 38 jaar oud. Een opmerkelijke carrièresprong voor de Brabander, die sinds 2021 fractievoorzitter is in de Tweede Kamer. Maar wat betekent deze overstap voor zijn portemonnee?

Van fractievoorzitter naar premier: 64.000 euro extra salaris

Als fractievoorzitter in de Tweede Kamer verdiende Jetten ongeveer 141.000 euro bruto per jaar. Een salaris van zo’n 11.750 euro per maand. Niet verkeerd, maar het komt niet in de buurt van wat je als minister-president krijgt.

Als premier gaat Jetten namelijk 205.000 euro bruto per jaar verdienen. Dat is het algemene salaris voor ministers in Nederland, inclusief inclusief 8 procent vakantiegeld en 8,3 procent eindejaarsuitkering. Een stijging van maar liefst 64.000 euro, bijna 45 procent meer dan zijn vorige salaris.

Overigens is dit niet Jettens eerste ervaring met dit salaris. Van 2022 tot 2024 was hij minister voor Klimaat en Energie en kreeg hij ook al het ministerssalaris. Hij weet dus ongeveer wat er straks op zijn rekening komt.

De maximale hypotheek van Rob Jetten

Leuk zo’n salaris, maar wat kun je er in de huidige woningmarkt mee? Met een bruto jaarsalaris van 205.000 euro kan Jetten volgens de onafhankelijke rekentool van Independer een hypotheek afsluiten van maximaal 1.020.606 euro. Dit op basis van 3,89 procent rente en een rentevaste periode van 10 jaar. Geschatte bruto maandlasten: 4808 euro. Dat is zonder partner gerekend, die hij wel heeft. Puur indicatieve berekening dus.

Maar in zijn eentje kan hij met 1 miljoen euro hypotheek al aardig uit de voeten op de Nederlandse woningmarkt. In veel regio’s buiten de Randstad levert dat zelfs een immense villa op, inclusief eigen oprijlaan.

