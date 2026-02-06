Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit is hoeveel het nieuwe kabinet de uitkeringen wil verlagen

Als het aan de formerende partijen D66, CDA en VVD ligt, worden de uitkeringen voor mensen die veel hebben verdiend flink teruggeschroefd. Voor de hoogste inkomens gaat het om bruto 926 euro per maand minder.

Dat blijkt uit berekeningen van de NOS. De maatregel staat in de financiële bijlage van het coalitieakkoord. Eerder bleek al dat de coalitie de duur van de WW wil verkorten van twee naar één jaar.

Kabinet wil uitkering voor hoge inkomens verlagen

Het nieuwe kabinet wil bezuinigen op de uitkeringen door het zogenoemde maximumdagloon te verlagen, meldt de omroep. Dat is het laatst verdiende dagsalaris op basis waarvan de uitkering berekend wordt. In de praktijk betekent dit dat mensen maximaal 3705,52 euro bruto per maand kunnen krijgen. Het uitkeringsplafond is momenteel 4631,90 euro.

De partijen willen de maatregel in 2029 doorvoeren. Het verlaagde uitkeringsplafond heeft impact op mensen die een hoog salaris hebben gehad en een uitkering krijgen in de vorm van WW, WIA, ziektewet, ouderschapsverlof, partnerverlof en adoptieverlof. Uit data van uitkeringsinstantie UWV blijkt dat 77.5000 mensen de uitkering hadden die bruto 926 euro lager zou worden. Nog eens zo’n 83.000 mensen zouden ook een lagere uitkering krijgen dan nu. Dat zou wel om een minder goot verschil gaan.

Nieuw kabinet haalde inspiratie uit recent overheidsonderzoek

De formerende partijen haalden de inspiratie voor het plan uit een recent overheidsonderzoek naar de WIA. Daarin staat dat het verlagen van uitkeringen „kan […] leiden tot een positief effect op de arbeidsparticipatie”. Er zou verder in Nederland sprake zijn van een „ervaren onrechtvaardigheid” tussen mensen die hoge en lage uitkeringen krijgen, en het verlagen van de hoogste uitkeringen kan die „ervaren onrechtvaardigheid adresseren”.

Bezuinigen op uitkeringen spekt bovendien de staatskas. Jaarlijks zou het neer moeten komen op 800 miljoen euro.

