Nettolonen stijgen, deze mensen zien de grootste vooruitgang

De meeste werknemers kregen in de eerste maand van het jaar meer loon op hun bankrekening gestort, blijkt uit een berekening van salarisverwerker ADP. Wel zijn er grote verschillen in de nettolonen tussen de sectoren. Mensen die minimumloon verdienen, zien de grootste vooruitgang.

Dat werkende Nederlanders er dit jaar op vooruit zouden gaan, werd aan het eind van 2025 al duidelijk. Afhankelijk van de sector en de hoogte van het salaris gaat het om tussen de 17 en 65 euro per maand extra. Die verschillen zijn onder meer te wijten aan de pensioenregeling en cao-afspraken.

Grootste vooruitgang voor mensen met minimumloon

Het minimumloon is per 1 januari verhoogd van 14,40 naar 14,71 euro per uur. Daarnaast is de arbeidskorting voor mensen die minder dan het minimumloon verdienen omhoog gegaan. Hun loon stijgt daardoor tussen de 46 en 65 euro, bij een 36-urige werkweek. Mensen in de zakelijke dienstverlening krijgen er het minst bij, mensen in de zorg het meest. Gemiddeld werden volgens het Centraal Bureau van Statistiek (CBS) over 2024 617.000 banen rond het minimumuurloon uitbetaald.

💶 Wat is arbeidskorting? Arbeidskorting is een heffingskorting, een korting op de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. De meeste heffingskortingen worden automatisch verrekend en daar hoef je dus niets voor te doen. Andere heffingskortingen zijn bijvoorbeeld de ouderenkorting, alleenstaandeouderenkorting en jonggehandicaptenkorting.

Een medewerker met een modaal inkomen (3704 euro per maand) krijgt er het meest bij in de bouw (31 euro per 4 weken). Ter vergelijking: in de zakelijke dienstverlening gaat het om 26 euro, in de elektrotechnische industrie om 19 euro, bij de overheid en transport om 18 euro en in de zorg om 17 euro.

De verschillen tussen de sectoren zijn aan de bovenkant (twee keer modaal) minder groot. In de meeste sectoren krijg je netto tussen de 32 en 37 euro meer. Alleen in de bouw (11 euro meer per vier weken) en transport (22 euro meer) is de stijging minder groot.

