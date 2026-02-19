Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De micro-economie van statiegeldblikjes: zoveel geld verdient de dakloze Menno dagelijks met ‘blikjes rapen’

Sinds er voor kleine blikjes statiegeld wordt gerekend, vanaf 1 april 2023, is er een micro-economie rond statiegeld ontstaan. Waar de meeste mensen de blikjes (en kleine plastic flesjes) niet inleveren, maar weggooien of op straat achterlaten, zamelen dak- en thuislozen de lege verpakkingen wél in. Soms zie je deze mensen met grote plastic zakken vol blikjes en plastic flesjes lopen, waarna die in één keer ingeleverd worden.

Metro sprak met Menno, die in de hoofdstad de straat opgaat om elke dag statiegeldflesjes en -blikjes te verzamelen. „Ik wil niet meer inbreken, ik wil geen criminele dingen meer doen”, begint hij zijn verhaal. „Om de mensheid niet tot last te zijn, ga ik blikjes rapen. Het is een mooie manier om dakloze mensen en mensen met een laag inkomen toch aan hun eten en drinken te laten komen.”

Statiegeld op blikjes en flesjes

Uit cijfers van Verpact, de organisatie die zaken rond statiegeld in Nederland regelt, blijkt dat er in 2024 voor 140 miljoen euro aan statiegeld niet is ingeleverd. Menno: „Ik ben begonnen met blikjes rapen omdat mijn uitkering is gestopt. Ik sta tussen 06.00 uur en 07.00 uur op en dan begin ik. Soms, als Ajax een wedstrijd speelt, verdien ik wat meer. Dat is ook zo als er veel toeristen zijn.”

Gemiddeld genomen verdient Menno zo’n twee tot drie tientjes per dag met het inleveren van statiegeldflesjes en -blikjes die anderen weggooien of op straat achterlaten. Meer over de micro-economie rond statiegeld op blikjes zie je in de video hierboven.

Video door Matthew Chin A Joe.

