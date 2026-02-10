Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mensen in deze sector krijgen er ruim 20 procent pensioen bij

Bijna 250.000 gepensioneerden van bpfBOUW krijgen eind februari voor het eerst een hogere uitkering in het vernieuwde pensioenstelsel. De uitkering voor het pensioen stijgt structureel met 20,8 procent.

Het fonds roept deelnemers op om, als dat van toepassing is, bij de Belastingdienst te checken wat deze verhoging betekent voor eventuele toeslagen.

Structurele verhoging van het pensioen vanaf februari

De stijging is mogelijk dankzij de sterke financiële positie van bpfBOUW, het pensioenfonds van de bouw, opgericht in 1951 door werkgevers- en werknemersorganisaties. De dekkingsgraad – het percentage waarmee het fonds zijn verplichtingen kan dekken – stond op 31 december 2025 op 141 procent, een flinke stijging ten opzichte van eind 2024, toen het 126,3 procent was.

Omdat het bepalen van de dekkingsgraad tijd kost, bleef de uitkering over januari gelijk aan die van december. Wel kregen gepensioneerden in januari voor het eerst het maandelijkse deel van hun vakantiegeld uitgekeerd. In februari ontvangen zij zowel de structurele verhoging als een eenmalige nabetaling over januari.

Leon Ceelen, voorzitter van bpfBOUW, is blij met de hogere uitkering: „We kunnen onze gepensioneerden een mooie stijging van hun pensioen bieden. De pensioenpotten zijn goed gevuld en we hebben een reserve voor mogelijke tegenvallers op de beurs. Dit is het resultaat van een intensief proces dat we met veel partijen hebben doorlopen.”

Nieuw pensioenstelsel

De verhoging is mede te danken aan het nieuwe pensioenstelsel, waarbij pensioenfondsen in de solidaire premieregeling minder buffers nodig hebben dan vroeger. Beleggingsrisico’s kunnen beter worden afgestemd op de leeftijd van deelnemers. De fondsen van ouderen worden voorzichtig belegd om hun opgebouwde vermogen te beschermen, terwijl jongeren met meer risico beleggen en zo naar verwachting een hoger rendement behalen. Door deze fijnmazige manier van beleggen kan een deel van de buffers worden verdeeld over de deelnemers.

Ook voor de ruim 500.000 actieve en gewezen deelnemers die nog niet met pensioen zijn, biedt het vernieuwde stelsel voordelen. Zij krijgen online inzicht in hun persoonlijke pensioenvermogen en zien over het algemeen een stijging. Dat betekent dat hun toekomstige pensioenuitkering waarschijnlijk hoger uitvalt.

Goed nieuws

Voor veel gepensioneerden begon 2026 sowieso met goed nieuws. Want niet alleen stijgt de pensioenuitkering voor gepensioneerden van bpfBOUW, ook bij andere fondsen stijgt de uitkering flink. Zoals de fondsen voor Zorg & Welzijn, Metaal & Techniek en voor de horeca en de schoonmaak- en uitzendbranche.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties