Laura (38) werd via een datingapp opgelicht: ‘Ik moest 300 euro overmaken om te investeren in goud’

Eén appje van ‘de bank’, een te goed om waar te zijn-deal of een charmante klusjesman met gladde praatjes: tegenwoordig is alles mogelijk. In Opgelicht spreekt Metro lezers die zijn opgelicht, zodat dat jou hopelijk niet overkomt. Deze week vertelt culinair presentator Laura de Grave (38) hoe ze via een datingapp werd opgelicht. Marianne Bendixen van Geld101 geeft tips.

Laura de Grave (38): „Op aanraden van mijn zus ging ik eens online daten. Ik had er eigenlijk helemaal geen zin in, maar besloot het uiteindelijk toch te doen. Al snel had ik op de datingapp Happn een match met Brian, een man uit de Verenigde Staten. Hij woonde, nadat hij eerder zeven jaar in Londen had gewoond, sinds kort in Leiden en wilde graag een vaste relatie.

Hij vertelde dat hij slechte ervaringen had gehad met daten via datingapp Happn: die vrouwen wilden volgens hem alleen maar seks. Hij niet, hij zocht juist een diepere connectie. Ik dacht echt: ‘Wow, bestaan die mannen nog?’

Handelen in goud

Vrij snel gingen we van de datingapp af en spraken we elkaar via WhatsApp. In de dagen daarna waren we intensief aan het appen. Hij had in de Verenigde Staten financiën gestudeerd en werkte in Leiden bij een import- en exportbedrijf. Daarnaast handelde hij in goud. Dat was zijn hobby en passie. Hij vertelde ook dat hij na werktijd de koersen nauwkeurig in de gaten hield. Ik vind het altijd leuk als mensen een passie hebben, dus ik werd daar best enthousiast van.

Na vijf of zes dagen kreeg ik opeens twijfels. De goudkoers stond heel hoog en ongevraagd zei hij: ‘Ik heb een handelsplan voor je opgesteld, ik gun het jou ook om geld te verdienen met goud.’ Ik zei meteen vriendelijk nee. Ik zei dat ik hem daar nog niet goed genoeg voor kende en dat ik dat niet wilde.

‘Vertrouw je me niet?’

Maar hij bleef doorgaan. Ik heb echt drie keer nee gezegd. Op een gegeven moment draaide hij het om en zei hij: ‘Het vertrouwen is weg. Waarom vertrouw je me niet?’ Alsof ík degene was die iets fout deed. Hij zei dat hij niet begreep waarom ik zo argwanend was en dat er niets vreemds aan was. ‘Ik vraag je niet om geld naar mij over te maken. Ik geef je alleen uitleg. Het handelen doe je zelf’, zei hij.

Na drie keer nee zeggen, zei ik uiteindelijk toch ja. Achteraf zie ik hoe manipulatief hij was, maar op dat moment zat ik er middenin. Ik moest een app downloaden, TrustWallet. Daarna vroeg hij of ik daarin 300 euro wilde storten. In die app kon ik het geld omzetten naar crypto. Vervolgens stuurde hij een link door van een website waar ik een transactie moest doen. Hij liet al snel weten dat het gelukt was en dat ik succes had. Ik zou binnen no time 41 dollar winst hebben gemaakt. Hij was helemaal enthousiast.

Nachtmerrie

Toch zat het me helemaal niet lekker. Nog diezelfde nacht had ik een nachtmerrie. Ik droomde dat mijn geld werd weggesluisd. Dat gevoel was zo sterk dat ik ChatGPT heb gevraagd om die website te controleren. Al snel kreeg ik de bevestiging: dit was oplichting.

De volgende ochtend vertelde ik Brian dat ik mijn geld er graag uit wilde halen. Hij wilde me ‘helpen’ om dat te doen, maar daarvoor moest ik weer een andere app downloaden én mijn gegevens uploaden, waaronder een foto van een officieel document. Toen dacht ik: ‘Nee, dit moet ik niet willen.’

Ik heb hem daarna geappt dat ik wist dat het om fraude ging. Vervolgens heb ik hem direct geblokkeerd. Ook heb ik mijn passen geblokkeerd, Apple Pay uitgezet en aangifte gedaan bij de politie. De politie heeft inmiddels laten weten dat ze een onderzoek zijn gestart.”

Deze video deelde culinair presentator Laura de Grave op haar Instagram:



Laura de Grave (38) is culinair presentator en bekend van 24Kitchen, Disney+ en Ekoplaza. Je kunt haar ook volgen op Instagram.

Tips van Marianne van Geld101

Marianne Bendixen van Geld101 is goed onderlegd in geldzaken en deelt wat tips:

„Ik vind het echt knap dat Laura hiermee naar buiten komt, juist omdat schaamte bij dit soort oplichting zo’n grote rol speelt. Oplichters rekenen erop dat je je achteraf stom voelt en het liever stilhoudt. En precies dát houdt deze trucjes in stand: hoe minder mensen erover praten, hoe minder herkenbaar de signalen worden voor anderen. Door haar verhaal te delen, helpt ze anderen om sneller te denken: wacht even, dit klinkt bekend, hier klopt iets niet.

Wat Laura beschrijft, is een patroon dat je vaak terugziet bij datingfraude. Het begint met veel aandacht en snelle verbondenheid, en daarna komt er opeens een ‘kans’ voorbij om makkelijk geld te verdienen, bijvoorbeeld met goud of crypto.

Snel van datingapp af

Red flags die je serieus moet nemen zijn dat iemand heel snel intensief contact zoekt, vrij vlot van de datingapp af wil naar WhatsApp en zonder dat jij daarom vraagt over investeringen begint.

Ook het emotionele spelletje is een groot waarschuwingssignaal: jij zegt nee, en dat wordt omgedraaid naar schuldgevoel met zinnen als ‘vertrouw je me niet?’ of ‘dan is het vertrouwen weg’. En zodra er haast en techniek bij komt kijken, zoals het downloaden van een wallet-app, geld storten en via een onbekende link een transactie doen, is extra alert zijn geen achterdocht, maar zelfbescherming.

Wat kun je doen om jezelf te beschermen?

Wat je kunt doen om jezelf te beschermen is eigenlijk heel simpel, al is het in het moment soms lastig: maak voor jezelf de harde regel dat je nooit geld overmaakt of investeert op advies van iemand die je alleen online kent, hoe charmant of overtuigend het ook klinkt.

Neem de tijd om te checken of het verhaal klopt en bespreek het met iemand anders, juist als je twijfelt. Eén berichtje naar een vriendin of je zus met: ‘Kun je even meekijken? Het voelt raar’, kan soms al genoeg zijn om die betovering te doorbreken en weer helder te zien wat er gebeurt.

Als je al betaald hebt of gegevens hebt gedeeld: bel meteen je bank en leg uit dat het om mogelijke fraude gaat, blokkeer waar nodig je passen en betaalopties, wijzig je wachtwoorden en bewaar alle informatie zoals chats, links en transacties. Meld het ook bij de politie en het platform.

En heel belangrijk: laat je niet verleiden tot een ‘volgende stap’ om je geld terug te krijgen door nóg een app te downloaden of je ID te uploaden, want dat is vaak precies hoe ze doorgaan.”

Marianne Bendixen deelt op Geld101 praktische tips over geld: van besparen en slimme deals tot extra inkomen verdienen. Met haar nuchtere kijk en ervaring helpt ze mensen om weer grip te krijgen op hun geld. Je kunt haar ook volgen op Instagram.

