Je kunt geld verdienen aan stroom van je laadpaal

Als bedrijven een laadpaal hebben, kunnen zij wat geld verdienen aan de stroom die de ondernemers doorgeven. Daarvan kunnen mensen met een elektrische auto profiteren, schrijft De Telegraaf vandaag.

Wie zijn of haar auto thuis veel thuis aan de laadpaal zet en de regels goed volgt, kan volgens Vattenfall een aardig centje bijverdienen. Het energiebedrijf heeft het in de krant over 200 euro bij 4000 kilowattuur per jaar.

Mooi nieuws zou je zeggen, maar dan moet je wel altijd van een laadpaal gebruik kunnen maken. Nieuws van de Dag behandelde vorige week het volle stroomnet. Gevolg is mogelijk dat we laadpalen voor elektrische auto’s niet meer 24 uur per dag kunnen gebruiken. Hoe dat precies zit, hoor je in de video hierboven. Hetzelfde programma vroeg zich begin deze maand ook af ‘of de elektrische auto de toekomst nog is’. De conclusie luidde: ja.

Laadpaal kan geld opleveren, maar registratie is ingewikkeld

Sinds 1 januari zijn door een EU-regeling thuislaadpunten onder voorwaarden geschikt om zelf geld te verdienen als je groene stroom voor elektrische voertuigen levert. Het genoemde Vattenfall start daar vandaag voor z’n klanten mee, meldt De Telegraaf. Voor de EU geldt elektrisch laden via je laadpaal ‘als hernieuwbare energie’.

Ons land telt inmiddels zo’n 1 miljoen laadpalen. Bedrijven zouden tot 20 eurocent per geladen kilowattuur kunnen verdienen, maar ondernemers vinden de registratie en administratie soms ingewikkeld. Anderen weten niet dat het bestaat. Maarten Poot, die met zijn bedrijf Voltico bedrijven adviseert, zegt in in De Telegraaf: „De laadpaal wordt vaak als kostenpost gezien, terwijl er een inkomstenstroom achter zit. Elektrische kilometers krijgen financiële waarde. Maar als je die niet registreert, krijg je niets uitgekeerd.”

Particulieren die willen uitzoeken hoe het zit (en een paar honderd euro aan een laadpaal willen verdienen): je moet je aanmelden voor de uitgifte van een ‘ERE-certificaat‘ (Elektrisch Rijden en Energie). Hiermee krijg je een vergoeding per geladen kWh.

