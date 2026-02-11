Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bijna half miljoen mensen krijgen niet de juiste uitkering, sommige krijgen niks (terwijl ze er wel recht op hebben)

Mensen die niet kunnen werken door een ziekte of handicap hebben recht op een uitkering, maar in de praktijk kunnen ze hier vaak geen aanspraak op maken. Een nieuw onderzoek wijst uit dat maar liefst 445.000 mensen tussen wal en schip vallen door de zogeheten Participatiewet.

Hierdoor belandt een grote groep Nederlanders uiteindelijk in de bijstand of krijgen ze zelfs helemaal geen uitkering, zo blijkt uit een onderzoek van Spit in opdracht van De Groene Amsterdammer en Trouw.

Waar gaat het mis met de uitkering?

Als je ziek bent, kun je bijvoorbeeld aanspraak maken op een zogenoemde WIA-uitkering. Toch krijgt een grote groep Nederlanders die niet, door de Participatiewet. Deze wet gaat er vanuit dat iedereen kan werken, mits de juiste prikkels worden ingezet. Mensen die ziek zijn, krijgen te horen dat ze nog wel een paar uur kunnen werken óf ze hadden geen baan toen ze ziek werden, of waren zelfstandig ondernemer. In deze gevallen heb je dus pech. Volgens onderzoekers groeit deze groep al jaren.

Veel mensen vallen helemaal buiten beeld

Voor het onderzoek is data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en zijn andere onderzoeken geanalyseerd. Uit de Enquête Beroepsbevolking van het CBS blijkt dat het aantal bijstandsgerechtigden dat zegt te ziek te zijn om te werken, in 2024 neerkwam op zo’n 200.000 mensen.

Onderzoek van de Arbeidsinspectie uit 2022 bevestigt dat beeld: klantmanagers van gemeenten schatten het probleem zelfs groter in en stellen dat 63 procent van hun cliënten – zo’n 268.000 mensen – niet in staat is te werken, vooral om gezondheidsredenen. Ook laat CBS-data zien dat er zo’n 245.000 mensen met een arbeidsbelemmering zijn die helemaal buiten beeld vallen: zonder baan, uitkering of bijstand.

