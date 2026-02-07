Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Derk (40) in Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Als eigen baas voel ik vooral mentale druk om genoeg te verdienen’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig‘? Vandaag: Derk verdient als ondernemer veel meer dan in loondienst, maar dat brengt ook mentale druk met zich mee.

Naam: Derk (40)

Beroep: eigenaar van een IT-bedrijf

Netto inkomen: gemiddeld circa 4500 euro per maand

Woonsituatie: woont met zijn gezin in een koopwoning

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Met een zuinige vader, haha. Hij verdiende goed, maar hamerde erop dat mijn broer en ik goed spaarden. Pas als je het beoogde bedrag bij elkaar had, kon je iets kopen. Al spaarde hij ook om het sparen, om die buffer maar op te bouwen. Dat zit er bij mij nog steeds diep in.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Voor mij staat geld vooral voor zekerheid, want ik ben nogal een doemdenker. In mijn hoofd kan alles misgaan: werk verliezen, ziek worden, huis verliezen, een hoge inflatie, bedenk het maar. Hoe groter mijn buffer, hoe rustiger ik me voel. Daarom geef ik niet makkelijk geld uit en pot ik het liever op.”

Is er een moment geweest waarop je visie op geld is veranderd?

„Ja, toen ik vastliep in loondienst. Elk jaar ging ik wel een trede omhoog op de loonschaal, maar door inflatie en hogere vaste lasten voelde het alsof ik stilstond. Het was gewoon onmogelijk om van die 3000 euro per maand goed te kunnen sparen, dat je echt iets opbouwt, weet je wel? Ondertussen zag ik collega’s die wél flinke salarisstappen maakten. Dat begon te wringen. Ik dacht: dit ga ik niet nog decennialang doen.”

Toen besloot je te gaan ondernemen. Hoe ging dat?

„Dat was spannend, maar een ex-collega gaf me net dat ene duwtje in de rug. Hij was ook gestopt bij hetzelfde bedrijf en voor zichzelf begonnen. Hij vroeg me of ik samen met hem een bedrijf wilde beginnen – op ons oude werk konden we ook altijd al goed overweg. Zo geschiedde en dat ging eigenlijk meteen goed: het eerste jaar draaiden we al zo’n anderhalve ton omzet. Dat gaf vertrouwen.”

Voel je nu meer vrijheid als ondernemer?

„Ja en nee. Ik ben inderdaad eigen baas, maar het is keihard werken. Veel avonden, veel weekenden. En ik voel vooral veel mentale druk. Ik heb een gezin en een hypotheek, dus falen is geen optie. Er móet geld binnenkomen. Ook al gaat het bedrijf goed, dat gevoel van ‘moeten’ levert stress op.”

Heb je ooit problemen gehad met geld of schulden?

„Gelukkig niet, maar die mentale druk waarover ik het net had, voelt soms net zo zwaar. Juist omdat ik verantwoordelijk ben voor anderen.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Heel belangrijk. Alles wat ik kan missen, spaar ik. Mijn doel is om genoeg geld te hebben om ooit eerder te kunnen stoppen met werken. Of in elk geval meer vrijheid te voelen.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben

„Voor mij klopt dat. Als je geld hebt, dan heb je tenminste opties. En vooral: minder afhankelijkheid.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Geld maakt me niet per se gelukkig, want ondernemen valt me zwaarder dan gedacht, het kost me veel energie. Dat is dus zeker de andere kant van de medaille. Ik denk wél dat geld me minder ongelukkig kan maken, dus dat ik minder stress en angst voel. Voor mij is dat ook een vorm van geluk.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

