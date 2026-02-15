Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Financiële fout van Philip (38): ‘Ik nam ontslag zonder plan, omdat ik dacht dat het wel goed zou komen’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Philip (38), die dacht dat hij zijn baan probleemloos kon opzeggen, maar zichzelf daarmee in de problemen bracht. Nicole van Roekel van spaarplatform Raisin geeft tips.

Philip: „Ik was er zó klaar mee. Elke dag hetzelfde gezeur van managers, steeds hogere targets en steeds minder waardering. Ik merkte dat ik er chagrijnig van werd en slecht sliep. Op een gegeven moment dacht ik: dit trek ik niet meer. Ik moet hier weg.

Ontslag zonder plan

Ik had zo’n 10.000 euro spaargeld en dat gaf me een veilig gevoel. Daarmee zou ik het wel even redden, dacht ik. Bovendien hoorde ik overal dat werkgevers stonden te springen om mensen. De banen lagen toch voor het oprapen? Dus nam ik ontslag: zonder plan en zonder nieuwe baan. Ik moest gewoon weg.

De eerste weken na mijn ontslag voelde ik me geweldig. Geen wekker, geen mails en geen saaie vergaderingen. Ik nam bewust een maand rust om bij te komen. Even resetten en daarna zou ik wel iets nieuws vinden. Dat leek me logisch.

Van afwijzing naar afwijzing

Na die maand begon ik met solliciteren. En toen kwam ook al snel de eerste afwijzing binnen. Niet lang daarna volgde de tweede en de derde afwijzing. Al snel merkte ik een patroon: voor junior functies had ik te veel ervaring en voor senior functies net te weinig. Ik viel precies tussen wal en schip.

Steeds kreeg ik dezelfde mails: ‘We hebben gekozen voor een kandidaat die beter aansluit’. Mijn zelfvertrouwen kreeg klappen en elke afwijzing voelde persoonlijker dan de vorige. Ondertussen zag ik mijn spaargeld langzaam verdwijnen aan huur, boodschappen en vaste lasten.

Bijspringen in de horeca

Het is nu zelfs zo dat ik in het restaurant van mijn broer bijspring. Niet omdat ik dat zo leuk vind, maar omdat ik gewoon inkomen nodig heb. Alles is beter dan helemaal niets. Het voelt alsof ik een stap terug heb gedaan.

Ontslag nemen zonder nieuwe baan of zelfs maar een plan was dom. Had ik nou nog maar even doorgebeten of eerst iets nieuws geregeld. Die 10.000 euro voelde als een stevige buffer, maar was veel te weinig om zo zorgeloos te zijn.”

Tips van Nicole van Raisin

Nicole van Roekel van Raisin is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Philip had een mooie buffer opgebouwd: 10.000 euro. Daarmee behoort hij al tot de Nederlanders met de hoogste financiële buffer; uit recent onderzoek, waar ook Metro over schreef, bleek nog dat 34 procent van de Nederlanders een buffer van 10.000 euro of hoger had.

Toch bleek Philips buffer niet voldoende te zijn. Zijn situatie laat zien hoe belangrijk het is om écht inzicht te hebben in hoe je er financieel voorstaat en emoties en financiën van elkaar te kunnen scheiden. Als de druk hoog is en je iets heel graag wil, sta je vaak minder stil bij de financiële gevolgen van je beslissing. Een bedrag van 10.000 euro klinkt misschien als een comfortabele buffer, maar kan in de praktijk sneller op zijn dan je denkt. Zeker als er onverwachte financiële tegenvallers zijn en het vinden van een nieuwe baan langer duurt dan verwacht.

Kritisch naar financiële situatie kijken

Voordat je een ingrijpende keuze maakt, zoals stoppen met werken, is het verstandig om kritisch naar je financiële situatie te kijken. Heb je echt voldoende buffer?

Zelf raad ik de BufferBerekenaar van het Nibud aan: een gratis en toegankelijke tool waarmee je op basis van je persoonlijke situatie kunt berekenen hoeveel spaargeld je idealiter achter de hand zou moeten hebben. Philip zou hier mogelijk ontdekt hebben dat zijn buffer te laag is.

Een alleenstaande is al snel minstens 2000 euro per maand kwijt en het vinden van een nieuwe baan duurt in Nederland in een evenwichtige arbeidsmarkt al snel drie tot zes maanden. Het Nibud adviseert om maandelijks ongeveer 10 procent van je inkomen te sparen en een buffer aan te houden van drie tot zes maanden aan vaste lasten. Houd er ook rekening mee dat je tijdelijk geen pensioen opbouwt. Dat gaat al snel om een inleg van 100 euro tot 200 euro per maand, afhankelijk van je inkomen en de pensioenregeling bij je vorige werkgever.

In het meest ideale geval neem je pas ontslag als je zeker weet dat je dit financieel langere tijd kunt opvangen. Is dat niet het geval, dan is een plan B (zoals eerst het vinden van een nieuwe baan) vaak een verstandigere keuze.”

Nicole van Roekel is goed onderlegd in geldzaken en is financieel copywriter bij spaarplatform Raisin. Nederlandse spaarders kunnen via dit platform gratis onbeperkt spaarrekeningen en spaardeposito’s openen bij banken in Europa tegen hoge spaarrentes.

Lezen over financiële fouten die onze lezers maakten én het advies daarvoor? Check dan deze artikelen:

Meld je aan voor Financiële fout Wil je ook (anoniem) meedoen aan Financiële Fout van Metro en jouw verhaal delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties