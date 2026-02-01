Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Financiële fout van Wilma (36): ‘Ik leende geld uit om aardig gevonden te worden’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Wilma (36), wier behoefte om anderen te helpen en aardig gevonden te worden, haar uiteindelijk duur kwam te staan. Nicole van Roekel van spaarplatform Raisin geeft tips.

Wilma (36): „Het begon heel onschuldig. Een etentje hier en een drankje daar. Ik had een vaste baan en geen enorme buffer, maar ik kon het nét iets beter missen dan mijn vriendinnen. Zij zaten vaker krap bij kas. Studieleningen en onregelmatig werk zorgden altijd voor stress over geld. Dus als we samen uit eten gingen, zei ik al snel: ‘Ik schiet het wel even voor.’ Dat voelde op zo’n moment heel fijn, alsof ik een goede vriendin was.

Van een tientje naar honderden euro’s

In het begin ging het om kleine bedragen die ik makkelijk kon missen. Een verjaardagscadeau dat ik alvast kocht en zij zouden me later wel terugbetalen, een kaartje voor een concert en een treinreis. Steeds dacht ik: dit komt wel goed. We kennen elkaar al jaren, dus natuurlijk krijg ik het terug. Maar het bleef nooit bij één keer. Het werd een patroon. Als iemand krap zat, keek iedereen automatisch mijn kant op.



Nogmaals, ik had zelf ook geen vetpot. Geen groot spaarbedrag en geen financiële luxe. Maar toch zei ik geen nee. Ik wilde geen spelbreker zijn. Ik wilde niet de vriendin zijn die moeilijk deed over geld. Dus toen twee vriendinnen vroegen of ik hun deel van een vakantie kon voorschieten, deed ik dat ook. Vlucht en accommodatie, alles bij elkaar opgeteld was het een flink bedrag. ‘We maken het echt snel naar je over’, zeiden ze. Dat is inmiddels ruim twee jaar geleden.

Financieel en emotioneel pijnlijk

Nu moet ik, alles bij elkaar opgeteld, nog steeds zo’n 5000 euro terugkrijgen. En het ergste? Het voelt heel erg ongemakkelijk om er steeds over te beginnen. Als ik er voorzichtig naar vraag, krijg ik reacties als: ‘Ja, ik zit nu nog krap’ of ‘ik ben het niet vergeten hoor’. Maar ondertussen zie ik wel Instagram-stories van etentjes, nieuwe kleding en weekendjes weg. Dat doet pijn. Niet alleen financieel, maar ook emotioneel.



Achteraf zie ik dat ik geld gebruikte om erbij te horen. Om aardig gevonden te worden. Ik dacht dat ik hielp, maar eigenlijk nam ik verantwoordelijkheid voor problemen die niet van mij waren. Ik had dat geld veel beter op mijn spaarrekening kunnen zetten. Die 5000 euro zie ik misschien nooit meer terug en dat is toch zonde.”

Tips van Nicole van Raisin

Nicole van Roekel van Raisin is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Wilma’s intentie was goed. Ze wilde haar vriendinnen helpen en had daar ook de financiële ruimte voor. Juist dat maakt het extra vervelend dat er misbruik is gemaakt van haar goedheid en vrijgevigheid. Het is belangrijk om te beseffen dat nee zeggen altijd mag, ook zonder uitleg. Een simpele zin als: ‘Nee, ik leen geen geld uit’, is voldoende. Je hoeft je niet verder te verantwoorden.

Bovendien zou ‘aardig gevonden worden’ nooit geld moeten kosten. Een lening kan ongemerkt tussen twee vrienden in komen te staan. Mensen die alleen blijven zolang jij betaalt, of die misbruik maken van jouw goedheid, zijn misschien geen echte vrienden.

Duidelijke afspraken maken

Wil je toch geld uitlenen, dan is het belangrijk om vooraf duidelijke afspraken te maken. Voor Wilma is dat nu helaas te laat, maar zij kan het probleem nog steeds bespreekbaar maken door het bij zichzelf te houden en niet verwijtend te zijn. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: ‘Ik merk dat het me stress geeft dat het bedrag nog openstaat en ik vind het vervelend dat dit tussen ons in staat. Kunnen we samen een realistische terugbetalingsafspraak maken, eventueel in termijnen?’

Blijft een reactie of oplossing uit, dan zegt dat denk ik ook iets over de vriendschap zelf.”

Nicole van Roekel is goed onderlegd in geldzaken en is financieel copywriter bij spaarplatform Raisin. Nederlandse spaarders kunnen via dit platform gratis onbeperkt spaarrekeningen en spaardeposito’s openen bij banken in Europa tegen hoge spaarrentes.

