Nederlanders hebben dit jaar een iets lagere energierekening, waar komt dat door?

Een kleine financiële meevaller voor veel Nederlanders. Huishoudens zijn dit jaar gemiddeld 1993 euro kwijt aan hun energierekening. Dat is 52 euro minder dan vorig jaar, een daling van 2,5 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), gebaseerd op de energieprijzen van januari 2026.

De belangrijkste reden voor de daling? We gebruiken naar verwachting minder energie, vooral minder gas. En juist dat gasverbruik tikt stevig aan op de jaarrekening.

Minder verbruik en lagere energierekening

Volgens het CBS komt 47 euro van de daling doordat huishoudens zuiniger zijn gaan stoken. Woningen worden beter geïsoleerd, er zijn meer aardgasvrije huizen en zonnepanelen zijn inmiddels eerder regel dan uitzondering.

Het gemiddelde huishouden verbruikt dit jaar naar schatting 928 kubieke meter gas en 1747 kWh stroom, op basis van een raming van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Gas blijft grootste kostenpost

Wie naar de opbouw van de energierekening kijkt, ziet dat gas nog altijd het zwaarst weegt. Voor gas komt het gemiddelde jaarbedrag uit op 1580 euro. Elektriciteit kost gemiddeld 1043 euro per jaar. Door een belastingvermindering van 629 euro op de energiebelasting komt het totaal uit op 1993 euro.

Opvallend is dat de variabele leveringstarieven voor zowel gas als stroom zijn gedaald. Daar staat tegenover dat vaste kosten, zoals transport en vastrecht, zijn gestegen. Ook de energiebelasting op gas ligt hoger dan in 2025. Per saldo pakt het voor de meeste huishoudens toch iets goedkoper uit.

De berekeningen houden geen rekening met eventuele kosten voor het terugleveren van zelf opgewekte stroom. Sinds eind 2023 moeten huishoudens daar vaak voor betalen.

Groot verschil in energierekening per woning

Hoeveel je daadwerkelijk betaalt, hangt sterk af van je woonsituatie en verbruik. Een meerpersoonshuishouden in een oude, grote vrijstaande woning met aardgas is gemiddeld 3410 euro per jaar kwijt. Aan de andere kant van het spectrum staan woningen die volledig elektrisch worden verwarmd. Daar ligt de gemiddelde energierekening rond de 1020 euro per jaar.

Ook tussen woningtypes zijn duidelijke verschillen zichtbaar. Bij middelgrote rijtjeshuizen en vrijstaande woningen daalde het energieverbruik tussen 2021 en 2024 met zo’n 30 procent. Appartementen met een gasaansluiting gebruikten in diezelfde periode 10 tot 15 procent minder energie.

Hoge verbruikers profiteren relatief meer

Huishoudens met een hoger verbruik hebben relatief meer voordeel van de huidige prijsontwikkeling. Door hogere vaste kosten en lagere variabele tarieven is het verschil groter bij huishoudens die veel energie gebruiken.

Onder aardgasgestookte woningen gaat de groep met het laagste verbruik er gemiddeld 1,3 procent op vooruit. Bij de hoogste verbruikers is dat gemiddeld 3,7 procent.

Een enorme daling is het dus niet. Maar in tijden waarin vaste lasten blijven stijgen, is 52 euro minder op jaarbasis voor veel huishoudens toch mooi meegenomen.

