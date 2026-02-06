Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dow-Jonesindex sluit voor het eerst boven de 50.000 punten

De Dow-Jonesindex is voor het eerst door de grens van 50.000 punten gegaan en daar ook boven geëindigd. Andere beursgraadmeters in New York hebben vrijdag de handelsweek ook positief afgesloten. Chipbedrijven klommen op de beurs na aangekondigde investeringen in AI-datacentra door Amazon en Google-moederbedrijf Alphabet.

Webwinkel en cloudaanbieder Amazon profiteerde zelf niet van de aankondiging dat het de investeringen in AI-infrastructuur flink opvoert. De kapitaaluitgaven kunnen dit jaar oplopen tot 200 miljard dollar. Amazon daalde 5,6 procent.

De Dow-Jonesindex eindigde de dag 2,5 procent hoger op 50.115,67 punten. De S&P 500 steeg bijna 2 procent tot 6932,30 punten, de sterkste stijging sinds mei. Techgraadmeter Nasdaq won 2,2 procent tot 23.031,21 punten, na drie dagen van verlies.

Nvidia

AI-chipmaker Nvidia won bijna 8 procent. Chipbedrijven Broadcom en Advanced Micro Devices (AMD) wisten respectievelijk 7,1 procent en 8,3 procent te klimmen. Nvidia-topman Jensen Huang voorspelde vrijdag in gesprek met CNBC dat de uitbouw van AI-infrastructuur nog zeven tot acht jaar doorgaat door de grote vraag.

Cryptobeurs Coinbase steeg 13 procent dankzij het flinke koersherstel van de bitcoin. Donderdag sloot Coinbase nog ruim 13 procent lager na de sterke daling van de cryptomunt. De bitcoin kwam vrijdag weer boven de 70.000 dollar.

Woningbouwers

De in New York genoteerde aandelen van Deense farmaceut Novo Nordisk stegen bijna 10 procent. Toezichthouder FDA liet weten geen goedkopere namaakversies van afslankmedicijnen toe te staan. De Denen presenteerden eerder deze week een nieuw afslankmiddel, concurrent Hims & Hers kwam snel daarna met een namaak.

Grote woningbouwers leken tegen flinke verliezen aan te lopen na het nieuws dat het Witte Huis mogelijk een mededingingsonderzoek naar hen instelt. De twee grootste woningbouwers van de VS, D.R. Horton en Lennar Corporation, koersten voor het nieuws nog op winst af, maar sloten de dag af met verlies tot 1,2 procent. Woningbouwer PulteGroup sloot de dag nog wel af met 0,8 procent winst.

Once Upon a Farm, producent van biologische kindersnacks en mede opgericht door Amerikaanse actrice Jessica Garner, kijkt terug op een succesvolle beursgang. De beursgang leverde het bedrijf en enkele aandeelhouders bijna 200 miljoen Amerikaanse dollar op bij het debuut op de beurs. Het is op de eerste dag met bijna 17 procent gestegen.

