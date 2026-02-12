Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Een datingbureau beloofde Ronald (41) de liefde van zijn leven: ‘In plaats daarvan kreeg ik 5000 euro aan rekeningen’

Eén appje van ‘de bank’, een te goed om waar te zijn-deal of een charmante klusjesman met gladde praatjes: tegenwoordig is alles mogelijk. In Opgelicht spreekt Metro met lezers die zijn opgelicht, zodat dat jou hopelijk niet overkomt. Deze week vertelt Ronald van der Meij (41) hoe hij duizenden euro’s betaalde aan een datingbureau, maar het nooit tot een date kwam. Danielle Heesbeen van Happy met Geld geeft tips.

Ronald: „Voor mijn werk woonde ik de afgelopen vier jaar in Amerika. Het was interessant en leerzaam, maar sociaal gezien soms best eenzaam. Buiten mijn collega’s om kende ik eigenlijk niemand. Ik wilde graag een vriendin, iemand om mijn leven mee te delen. Ik had alle datingapps al geprobeerd, echt alles. Tinder, Bumble, noem maar op. Maar het leverde niets op.

Datingbureau

Toen dacht ik: misschien moet ik het serieuzer aanpakken. Zo kwam ik online terecht bij een datingbureau. De website zag er professioneel uit en ze beloofden persoonlijke begeleiding en matches uit een grote database met vrouwen. Geen oppervlakkig geswipe, maar échte connecties. Ze spraken over ‘de liefde van je leven’ en ‘droommatches’. Het klonk bijna te mooi om waar te zijn.

Nog voordat ze echt aan de slag gingen, kreeg ik een rekening. Of ik even 4000 euro wilde betalen. Dat bedrag liet me wel even slikken. Het was veel geld, maar ik dacht: dit is een investering in mezelf. Bovendien gaf het me het gevoel dat ze mij serieus namen, dus ik betaalde het meteen.

Een match gevonden

Niet lang daarna kreeg ik het bericht dat ze een match voor me hadden gevonden. Ik was oprecht enthousiast. Maar daar kwam meteen een nieuwe mail achteraan: of ik eerst nog even 1000 euro wilde overmaken, omdat ze extra kosten hadden gemaakt in het matchingproces. Ik kreeg een foto toegestuurd van de vrouw. Ze zag er leuk uit en ik wilde haar graag ontmoeten, dus ik betaalde ook dat bedrag.

Zes uur voor de geplande date kreeg ik een mailtje van het datingbureau. De vrouw had zich teruggetrokken. Ze had iemand anders ontmoet. Jammer, maar dat kon gebeuren, dacht ik nog. Alleen: mijn 1000 euro kreeg ik niet terug.

Een week later kreeg ik opnieuw een bericht: ze hadden wéér een date voor me geregeld. En ja hoor, daar kwam een paar uur later weer een rekening achteraan. Dit keer vroegen ze 2000 euro. Toen viel het kwartje pas echt. Ik was inmiddels 5000 euro verder en had nog steeds geen enkele date gehad.

Ik heb het toen afgeblazen en heb verder geen betalingen meer gedaan. Het vertrouwen was helemaal weg: steeds die beloftes en steeds grotere bedragen. De teleurstelling was groot. Niet alleen om het geld, maar vooral omdat ik zo graag iemand had willen ontmoeten.

Het ironische is dat ik uiteindelijk via via iemand heb leren kennen: de vrouw van een collega stelde me voor aan een vriendin. Dat klikte meteen. En dat allemaal zonder dure datingbureaus. Het kon dus tóch.”

Tips van Danielle van Happy met Geld

Danielle Heesbeen van Happy met Geld is goed onderlegd in geldzaken en deelt wat tips:

„Dit verhaal gaat niet alleen over geld. Het gaat ook over eenzaamheid. Ronald zat vier jaar in Amerika voor zijn werk en kende buiten zijn collega’s eigenlijk niemand. Als je zo graag iemand wilt ontmoeten, word je hoopvol. En mensen die hoop hebben, zijn makkelijker te overtuigen. Daar wordt helaas misbruik van gemaakt.

Duidelijke afspraken op papier

Check daarom altijd wat je krijgt voor je geld. Bij duizenden euro’s horen duidelijke afspraken op papier. Welke service krijg je precies? Wat mag je verwachten? Staat dat zwart op wit in een contract? Zonder contract betaal je op vertrouwen en heb je niets om op terug te vallen. Betaal dus pas als je het eens bent met de afspraken en als het duidelijk is wat je krijgt.

Extra kosten die opeens opduiken nadat je al betaald hebt, zijn een duidelijk waarschuwingssignaal. Met een goed contract staan alle kosten vooraf vast en kom je niet voor verrassingen te staan. Ook zo’n foto zegt weinig. Zolang je geen rechtstreeks contact hebt, bijvoorbeeld een telefoonnummer of een profiel, weet je niet met wie je te maken hebt. Een foto kan overal vandaan komen.

Check de reviews

Check daarnaast altijd het bureau zelf. Zoek ervaringen buiten hun eigen website. Hoelang bestaan ze? Zijn er onafhankelijke reviews? Vind je alleen maar mooie verhalen op hun eigen site en verder niets, dan is dat een signaal om extra alert te zijn.

Mijn advies is, zeker bij grote bedragen en hoge verwachtingen: weet wat je krijgt, leg afspraken vast en betaal pas als alles duidelijk is.”

Danielle Heesbeen van Happy met Geld helpt mensen van geldstress naar financiële rust. Met ruim twintig jaar ervaring in geldzaken weet ze dat oplichting niet alleen je bankrekening raakt, maar vooral je vertrouwen. Via praktische programma’s en persoonlijke begeleiding laat ze zien dat grip op geld helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn en dat geld juist leuk mag zijn, zoals het hoort. Volg haar ook op Instagram en Facebook.

Meer verhalen in de rubriek Opgelicht lezen? Deze artikelen waren favoriet bij onze lezers:

Meld je aan voor Opgelicht Wil je ook (anoniem) meedoen aan Opgelicht van Metro en jouw verhaal delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

Reacties