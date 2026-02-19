Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Cryptokenner tipt: steek hier vooral niet je geld in

Zogeheten ‘finfluencers’, influencers die advies geven over geld en beleggen, winnen aan terrein. Vooral onder jongeren zijn ze populair en deze (vaak) tieners gaan steeds vaker over tot de koop van cryptocurrencies. Bij Nieuws van de Dag vertelt Joe van Burik, crypto- en techkenner wat valkuilen kunnen zijn. Ook pleit hij voor financiële voorlichting op school.

Het beleggen in crypto door jongeren gaat namelijk niet altijd goed. Sommige jongeren raken zelfs diep in de schulden, omdat zij de risico’s niet altijd overzien. Presentator Thomas van Groningen: „Het lijkt soms meer op gokken dan op investeren.”

Cryptokenner geeft advies over beleggen in crypto

Op Instagram en TikTok staan beelden van influencers in Dubai, aan het zwembad, in grote huizen. Hun rijkdom zouden ze vergaard hebben met beleggen, maar dat is voor lang niet iedereen weggelegd. Van Burik: „Het lijkt mooi, die beelden, maar de werkelijkheid ziet er vaak niet zo uit. Op school doen we te weinig aan digitale vaardigheden. Mediawijsheid komt op, maar je moet ook financiële voorlichting geven. Je moet op jonge leeftijd al leren: wat is beleggen, wat zijn de risico’s, wat is wel en niet een goede zet? Het moet dan geen beleggingsadvies zijn, maar je moet het fenomeen uitleggen.”

Volgens Van Burik kun je wel rijk worden door te beleggen, „maar dat is echt voor de lucky few“. Hij vervolgt: „Maar omdat zulke video’s viral gaan en op TikTok op hun For You-page verschijnen, denken ze: ik kan dat ook. Maar zonder er echt kennis van te hebben. Je kunt niet van ouders verwachten dat zij dat hun kinderen bijbrengen, want zij weten het zelf ook niet.”

Het komt ook vaak voor dat zo’n finfluencer reclame maakt met beleggingshulp. Het enige dat je dan hoeft te doen, is een paar honderd euro naar hem of haar overmaken. Van Burik is er stellig over: dat is een slecht idee. Ook zijn er apps, zoals het recentelijk verboden Polymarket, waar je kunt wedden op alles. Van Burik: „Je kunt zelfs wedden op de vraag of er aliens naar aarde komen. Daar moet je je geld gewoon niet in steken.”

Meer over crypto en beleggen zie je in de video hierboven.

Reacties