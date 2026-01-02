Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel geld wonnen de nieuwe miljonairs van Tiel met de Postcode Loterij

Tiel is door te winnen met de Postcode Loterij elf nieuwe miljonairs rijker. Deelnemers die wonen in de Diderik Vijghstraat en meespelen met postcode 4001 SG verdelen samen met hun buurt de PostcodeKanjer van 59,7 miljoen euro. Hoeveel kregen de winnaars precies?

De kersverse miljonairs werden op nieuwjaarsdag verrast door Postcode Loterij-ambassadeurs Caroline Tensen, Winston Gerschtanowitz en Nicolette van Dam. De elf winnaars verdelen met elkaar de helft van de PostcodeKanjer. Het gaat om bedragen van 1.865.625 tot 5.596.875 euro.

‘Ticket naar Molukken gaat door de Postcode Loterij wel lukken’

Nicolette van Dam klopte namens de Postcode Loterij aan bij Ferry en Marianne. Ze verklapt: „Dit is niet normaal wat hier gaat gebeuren.” Marianne voelt de spanning al hangen. „Je wil mijn hart niet voelen nu”, zegt ze. Er wordt gevraagd naar de dromen van het stel. Ferry vertelt dat hij graag een ticket naar de Molukken wil. „Een ticket moet wel lukken”, grapt Van Dam. De cheque wordt geopend en het bedrag van 1.865.625 euro onthuld. Een dolblije Ferry omhelst de ambassadeur spontaan.

Sabine is verbluft

Winston Gerschtanowitz brengt een bezoekje aan winnares Sabine. De moeder woont samen met haar kinderen en is een echt familiemens. Ze droomt vooral van gezond en fit blijven en als het even kan ook een reis naar de Molukken. Net als haar buren. „De roots laten zien aan mijn kinderen. Ik ben er zelf ook nog nooit geweest.” Na de winnaarsavond gaat een bezoek naar de Molukken zeker lukken, want Sabine wint 1.865.625 euro. „Hoe kan dat?”, vraagt Sabine verbluft na het zien van de cheque. Nou ja logisch, vindt Gerschtanowitz: „Je speelt mee in de Postcode Loterij.”

💰 Postcode 4001 Postcode 4001, dus zonder SG, mag de helft van de PostcodeKanjer verdelen. Hoeveel de kersverse winnaars uit de winnende wijk in Tiel krijgen, blijft nog even spannend. Dit wordt volgende week tijdens het wijkfeest bekendgemaakt. De Postcode Loterij heeft in 2026 een pot van 463,9 miljoen euro aan geldprijzen en cadeaus.

Dankzij de Postcode Loterij… nieuwe wandelschoenen

Caroline Tensen gaat langs bij Helen en Vic. Hun zoon is ook aanwezig. Het stel weet niet wat ze kunnen verwachten van de prijs. „Ik heb eigenlijk nieuwe wandelschoenen nodig”, zegt Vic. Helen is door de spanning vergeten met hoeveel loten zij precies meespeelt. Tensen verklapt dat dit om drie loten gaat en ze hiermee 5.596.875 euro winnen. „Daar kan ik een paar mooie schoenen van halen”, is de droge reactie van Vic. Helen vult aan: „We kunnen dit wel gebruiken. Ik heb ook kleinkindjes. Dat is ook belangrijk.”

Het afgelopen jaar waren er overigens ook ‘Postcode Loterij-oplichters’ actief. Zij lichtten de boel telefonisch op. Opletten geblazen dus.

