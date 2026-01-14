Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vakantiegeld AOW valt dit jaar hoger uit: dit bedrag kun je verwachten

Het duurt nog even, maar op donderdag 21 mei kunnen AOW’ers weer hun vakantiegeld verwachten. Dit jaar valt het vakantiegeld een stuk hoger uit, door een aanpassing van het minimumloon. Metro legt hier uit hoeveel geld alleenstaanden en stellen kunnen verwachten.

AOW’ers krijgen vakantiegeld omdat het een wettelijk onderdeel is van de uitkering. Het is bedoeld als een extra financiële bijdrage voor bijvoorbeeld vakantie of andere uitgaven, net zoals werknemers dat krijgen. Het is echter gekoppeld aan het minimumloon, waardoor de hoogte kan variëren (het stijgt mee met de inflatie). De AOW wordt uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank.

Vakantiegeld AOW alleenstaanden

Mensen met een AOW bouwen ieder jaar tussen mei en april vakantiegeld op en dat wordt door de SVB in mei uitgekeerd. Om hier recht op te hebben moet je wel tussen mei 2025 en april 2026 recht hebben gehad op AOW. Voor alleenstaanden stijgt hun vakantiegeld in 2026 met ongeveer 200 euro, waardoor het totaalbedrag neerkomt op 1233 euro.

Vakantiegeld AOW stellen

Stellen met een AOW ontvangen een lager maandbedrag, wat betekent dat ze ook minder vakantiegeld krijgen. Had jij het hele jaar recht op AOW (van mei 2025 tot en met april 2026?), dan kun je een stijging van 147 euro verwachten, waardoor het totaalbedrag van je vakantiegeld uitkomt op 881 euro bruto. AOW’ers die al recht hadden op een toeslag voor een jongere partner, kunnen een stijging verwachten van 287 euro, waardoor het totaalbedrag van hun vakantiegeld uitkomt op 1762 euro.

Hoeveel houd je netto over van vakantiegeld AOW?

Vraag jij je af hoeveel je netto overhoudt? Dat verschilt echt per geval. Hou er rekening mee dat je als AOW’er belasting moet betalen over vakantiegeld en de hoogte daarvan. Dat hangt onder andere af van aanvullend pensioen, andere inkomstenbronnen en hoe de heffingskortingen daar worden toegepast.

