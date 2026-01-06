Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Stroomprijs op laagste niveau in vier jaar, ook deze dingen worden daardoor mogelijk iets goedkoper

Goed nieuws voor huishoudens: de stroomprijs is terug op het niveau van vóór de energiecrisis. Wie nu een jaarcontract afsluit, betaalt gemiddeld zo’n 22 cent per kilowattuur. Dat was begin 2021 ook zo. Door lagere belastingen en stabielere markten werkt die daling door in het dagelijks leven, van koken tot boodschappen.

De prijsdaling van de stroomprijs werd dit jaar extra aangejaagd door een lagere energiebelasting op elektriciteit. Die ging omlaag van 10,15 naar 9,16 cent per kWh, wat elektriciteit in één klap enkele procenten goedkoper maakte. Grote leveranciers als Vattenfall en Essent zitten rond de 22 cent, terwijl sommige kleinere aanbieders daar zelfs onder zitten.

Jaarcontract loont

De genoemde tarieven gelden voor jaarcontracten. Huishoudens met een variabel contract betalen doorgaans enkele centen meer per kWh. Ongeveer vier op de tien huishoudens hebben zo’n variabel contract; iets meer dan de helft heeft vaste prijzen. Een kleine groep zit op dynamische tarieven die per uur wisselen en daardoor hoger of lager kunnen uitvallen.

Vergeleken met de piek in 2022 is het verschil enorm. Toen schoot de stroomprijs door naar ongeveer 80 cent per kWh. Nu is elektriciteit niet alleen terug op het oude niveau, maar door hogere lonen en uitkeringen voelt stroom voor veel mensen zelfs goedkoper aan dan vóór de energiecrisis. „De energieprijzen staan op een niveau dat we in jaren niet hebben gezien”, zei energie-expert Koen Kuijper eerder tegen Metro.

Wat was de energiecrisis ook alweer? In 2022 schoten de energieprijzen hard omhoog door de oorlog in Oekraïne en het wegvallen van Russisch gas. De stroomprijs liep op tot recordhoogtes en ook gas werd meerdere keren zo duur. Huishoudens en bedrijven kregen te maken met fors hogere rekeningen, waarna de overheid ingreep met prijsplafonds en tijdelijke steunmaatregelen. Nu de energiemarkt is gestabiliseerd en de stroomprijs weer op het niveau van 2021 ligt, is het directe effect van de crisis grotendeels voorbij.

Stroomprijs effect op andere prijzen

Goedkopere stroom raakt meer dan alleen de energierekening. Bedrijven draaien hun koelingen, ovens en productielijnen grotendeels op elektriciteit. Lagere kosten daar zorgen voor minder druk op prijzen in winkels en supermarkten. Een brede prijsdaling is niet gegarandeerd, maar de lagere stroomprijs kan de druk op de inflatie verlichten.

Voor huishoudens met elektrische oplossingen is dat extra prettig. Verwarmen met een warmtepomp of koken op inductie kost nu minder dan in de afgelopen jaren. Er worden geen grote verdere dalingen verwacht, maar nog een paar cent van de stroomprijs af dit jaar is niet uitgesloten.

Minder aantrekkelijk voor zonnepanelen

De lage stroomprijs heeft ook een keerzijde. Zonnepanelen worden bijvoorbeeld lastiger terug te verdienen. Door het verdwijnen van de salderingsregeling en extra terugleverkosten liep de terugverdientijd al op. Met goedkope stroom wordt die periode nog langer, waardoor investeren minder snel loont.

Metro schreef al eerder dat een deel van alle zonnepaneeleigenaren vanaf 2027 gaan betalen als zij stroom aan het net leveren. Je eigen energie opwekken en zo met zonnepanelen op termijn geld besparen, zit er daardoor vanaf 1 januari 2027 niet meer in.

Onderaan de streep blijft het nieuws voor de meeste huishoudens positief. De energierekening zakt en dat werkt door in meer uitgaven. De energiecrisis is voor elektriciteit voorbij, en dat voelen veel mensen direct in hun portemonnee.

