Dit is het salaris van een ‘gastsoldaat’ in Oekraïne (ervaring niet nodig)

Een van de minst aantrekkelijke vacatures van de wereld staat al vier jaar open bij het Oekraïense leger, als ‘gastsoldaat’ bij het Internationale Legioen. Metro’s collega’s van Manners onderzochten wat het salaris is om vrijwillig de hel op aarde te betreden.

Op 27 februari 2022, drie dagen na de invasie, kondigde president Zelensky de vorming van een Internationaal legioen aan: „Alle burgers van de wereld, vrienden van Oekraïne… Iedereen die wil bijdragen aan de verdediging van Oekraïne, Europa en de wereld, kan zich aansluiten en zij aan zij met de Oekraïners vechten tegen de Russische oorlogsmisdadigers.”

Volgens het Oekraïense leger meldden zich hier wereldwijd 20.000 mensen voor. Drie jaar later zijn er nog steeds tussen de 1.000 en 2.000 actief. Ook nu is de inschrijving nog open en kan in principe iedereen zich aanmelden. Wat is het salaris en wat zijn de toelatingseisen?

Hierboven zie je beelden van het werkelijke soldatenleven in Oekraïne, uit de documentaire 2000 Meters to Andriivka.

Het riante salaris in het internationale legioen van Oekraïne

Het salaris voor buitenlandse soldaten in het Oekraïense leger hangt sterk af van de plek waar ze terechtkomen. Wie door de toelating komt, ontvangt een basissalaris van 1200 euro per maand. Daarbovenop komen aanzienlijke toeslagen voor wie aan het front wordt ingezet: 1600 euro per dertig dagen in de voorste linie, plus een bonus van 55 euro per dag dat je daadwerkelijk in gevecht bent. In het extreme geval dat je de hele maand in gevecht bent en het overleeft, kan het totale salaris dus oplopen tot 4450 euro.

De toelatingseisen om als soldaat in Oekraïne te vechten

In principe kan iedereen zich aanmelden bij het Internationaal Legioen, maar in de praktijk worden veel kandidaten afgewezen. De belangrijkste afwijzingsredenen zijn onvoldoende fysieke conditie, gebrek aan relevante ervaring of twijfel over motivatie of mentale stabiliteit. Kandidaten met militaire, politie-, brandweer- of gevechtservaring hebben een streepje voor.

Je kunt terechtkomen bij verschillende eenheden, zoals de Derde Aanvalsbrigade (de grootste eenheid van het Oekraïense leger), de 53ste Gemechaniseerde Brigade (actief in de gevaarlijkste gebieden aan het front), en de Compania Serpente (een speciale eenheid voor Portugees-sprekende soldaten).

Telegraaf publiceert verhaal van soldaat ‘Hendrik’

Eerder publiceerde De Telegraaf een artikel over soldaat Hendrik, een van de tientallen Nederlanders die zich bij het Oekraïense leger hebben aangesloten. Zijn verhaal bevestigt grotendeels de weinig aantrekkelijke verwachtingen die we op voorhand al hadden. Een passage:

„In de loopgraven leef je met het ritme van explosies. Constant. Soms 150 meter verderop, soms vijf. Overdag vooral mortieren, ’s nachts vooral drones. In het bos aan de overkant zag je de Russen. (…) ’s Nachts hoorde ik piepende geluiden. In het rode licht van de hoofdlamp zag ik overal muizen die over me heen liepen. En ratten, echt tientallen: in je tas, in het eten. Ik was bang om gebeten te worden want er zijn veel ziektes in Oekraïne. Je slaapt dus niet lekker.”

Metro sprak in december met Daphne Wesdorp. Zij werkt al bijna vier jaar in Oekraïne.

